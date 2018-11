Web Summit. Mais de 16 mil pessoas subscreveram 'app' da Altice para ver conteúdos em direto

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse nesta quarta-feira que "mais de 16 mil pessoas" subscreveram a aplicação da Meo para assistir a conteúdos em direto da Web Summit, num total de "mais de 33 mil visualizados".

Alexandre Fonseca falava aos jornalistas à margem da sessão "Igualdade de Oportunidades - Tecnologia ao serviço da Educação", no âmbito do qual foi apresentado o programa e a aplicação (app) FITescola, desenvolvida pela Altice Labs, num evento onde os ministros Adjunto e da Economia e da Educação marcaram presença.

Questionado sobre o balanço que faz no penúltimo dia da Web Summit, o gestor afirmou: "Tudo leva a crer que estamos a crescer para o dobro do volume do ano passado, em termos de sessões e volumes de dados transacionados, o que é de facto extraordinário". Além disso, "a nossa capacidade de transmitir numa 'app' de televisão os conteúdos em direto está a revelar-se um sucesso, mais de 16 mil pessoas já subscreveram esta 'app' com mais de 33 mil conteúdos visualizados", afirmou Alexandre Fonsca.

O presidente executivo adiantou que os 'smartphones' são os dispositivos que lideram os acessos na cimeira de tecnologia, inovação e empreendedorismo, que encerra na quinta-feira. Em comunicado divulgado a meio do dia, a operadora de telecomunicações "faz um balanço positivo da 'performance' das redes 'wifi' no evento", salientando que "este ano estão mais de 70 mil pessoas presentes na cimeira tecnológica".

Em números, a Altice Portugal tinha referido que "até ao momento" registaram-se "mais de 2.7 milhões de sessões únicas de 'wifi' estabelecidas, mais do que em todo o evento de 2017" e "25 TB de tráfego, mais do que em todo o evento de 2016".