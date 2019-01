“Porque é que cada migrante tem um telemóvel? Pela mesma razão que nos campos de refugiados há parabólicas”

Qual tem sido o papel de Portugal, enquanto membro da União Europeia, para resolver a crise de migrantes e refugiados?

Temos as melhores políticas de migrações europeias. Conseguimos aplicar os melhores serviços e temos também tido a sorte - e isto, na verdade, é dever - de ter um espectro político mais ou menos em sintonia nesta área. Somos uma referência para a Europa e para o mundo. Mas este não é só um processo que depende de um país. Por exemplo, num centro de acolhimento em Atenas [Grécia] encontrei pelo menos duas famílias, e um jovem, que sabiam há mais de um ano que vinham para Portugal. Quando regressei, perguntei porque estavam à espera e o problema estava na burocracia grega. Nem sempre Portugal pode realizar os desígnios que tem relativamente às migrações porque está num quadro europeu e tem de respeitar essas políticas que são construídas e consensualizadas. Mas também não nos podemos esquecer que somos uma Europa a três velocidades - e digo a três para não estender os algarismos. Sabemos que alguns países já têm radicalismo, outros estão a caminho. Portugal não faz mais porque está inserido no espaço europeu. Devia afirmar-se, assegurando que não cai sobre si a pressão de outros que não querem assumir responsabilidades. Sinto que muitas vezes o nosso país tem vontade de contribuir mais, mas depois sente a pressão dos outros países da Europa.

Que tipo de pressão?

É a pressão de não se definirem quotas. Quer um exemplo? Angela Merkel em determinado momento percebeu que para o desenvolvimento económico da Alemanha precisava de receber migrantes e abriu os braços. Foi a desgraça. Perdeu a maioria e, politicamente, para a chanceler foi o descalabro. Recuou logo. É este tipo de pressão que pode criar constrangimentos diplomáticos. Ninguém proíbe Portugal de dar vistos e receber migrantes, mas na União Europeia, que devia ser verdadeiramente uma união, uns estão mais unidos que outros e esses criam, efetivamente, pressões. E não é só no campo das migrações.

“NAÇÕES UNIDAS COM MAIS PODER”

Cáritas Portugal

O Pacto Global para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares é muito pouco concreto quanto a medidas. Na prática o que traz de novo e qual é a sua importância?

Aderiram a este Pacto 164 países. Não há obrigações de ordem política, embora haja compromisso de unirem esforços. O problema é que ainda não se conseguiu encontrar uma linha, um rumo. Pessoalmente, acho que o primeiro-ministro português teve um discurso muito interessante em Marraquexe [na cimeira em que o Pacto foi assinado], apontou algumas ideias. Uma delas, parece-me básica: investir nos países de origem. Mas para que isso aconteça, alguns países têm de desistir dos conflitos armados que mantêm. Deveria haver um compromisso honesto para se criarem condições nos países de origem e evitar que as pessoas fossem forçadas a sair e, aquelas que já saíram, terem vontade de regressar. E não podemos demorar muito tempo a fazê-lo, porque uma vez enraizadas num país de acolhimento, as pessoas dificilmente regressam. Não há tempo a perder. Sei que isto hoje é uma utopia porque há falta de vontade política daqueles que maior preponderância têm para resolver o problema e, se eles quisessem, isto realizava-se. A dúvida que tenho é se há essa vontade. A segunda razão que justifica este pacto é a questão de respeito pelos direitos humanos e isso está acima de qualquer ideologia. Há 70 anos, declarou-se um conjunto de princípios superiores a todo e qualquer outro interesse, foi subscrito por grande parte dos países, mas o facto é que grande parte não cumpre - incluindo Portugal. Gostava que não passássemos para outra década a falar das mesmas coisas e que dentro de dez anos já tivéssemos dado passos significativos.

O que seria um passo significativo?

Terminar os conflitos que não têm qualquer tipo de justificação, o ataque só porque se quer conquistar riqueza. Também gostava de ver as Nações Unidas (ONU) com mais poder, que os países reconheçam as orientações da ONU num contexto de maior participação, independentemente da dimensão demográfica ou da riqueza, com uma contribuição pela diferenciação positiva: quem tem mais, mais pode dar àqueles que menos têm. No entanto, com todos contribuindo sempre com alguma coisa.

“OS PAÍSES QUE DOMINAM SÃO OS QUE TÊM MAIORES RESPONSABILIDADES”

GUILLERMO ARIAS/ Getty Images

Dizia que há falta de vontade política para resolver a crise migratória. De quem?

Todos temos de querer um bocadinho. Vejo uma Europa que vai tendo um discurso migratório conforme lhe convém. Se precisa de mão de obra, venham; quando não precisa, cria resistências. Temos já na Europa países que negam abrir-se ao acolhimento de migrantes e até estão a criar condições para mandar embora aqueles que já foram acolhidos. Sem esquecer que todos têm um contributo a dar, os países que dominam mais a segurança e o capital do mundo são os que têm maiores responsabilidades.

Os EUA, Israel, Polónia, Áustria, República Checa não assinaram o pacto. O Brasil assinou e vai sair...

Não sei o que lhe responder além do que são as evidências. Tudo tem a ver com os tipos de Governo nesses países, mas não nos podemos esquecer que são Governos eleitos.

Tem receio que esta ideologia alastre a outros países?

Sim, tenho. O medo está instalado no mundo, as pessoas sabem que por este caminho não querem ir e, por isso, têm certas reações. O mundo está carente de figuras de referência em todos os campos e o que mais passa são os maus exemplos. Isto gera insegurança e qualquer pessoa com medo está nas mãos do discurso que lhe for mais favorável a vencer o medo. Precisamos de dar razões de esperança ativa às pessoas (não é de promessas, porque as pessoas iludem-se e uma pessoa desiludida dificilmente recupera a crença no outro).

“ESTAMOS AINDA NO CAMPO DAS BOAS VONTADES”

FEDERICO SCOPPA/ Getty

Qual vai ser, no futuro, o papel de Portugal com este Pacto?

Depende. Estamos incluídos nos 164 países que assinaram o Pacto e não é um país sozinho que resolve. Não basta dizer que estamos com o Pacto, temos mesmo de mostrar que estamos realmente com ele. E há algum cinismo - e talvez seja uma palavra um pouco forte - do politicamente correto, porque no quadro dos 164 países, por vezes, pode haver esta opção. Tal como aconteceu com a Declaração Universal dos Direitos Humanos: muitos aderiram, embora tenham mantido estruturas evidentemente anti-Direitos Humanos. A adesão ao Pacto das migrações foi uma adesão política, de boa vontade. Mas só com as boas-vontades, nada se resolve. Portugal pode fazer o que o primeiro-ministro fez em Marraquexe: um discurso muito direcionado. Agora, o nosso papel é alastrar mais a um tecido social mais fino: as pessoas.

Há pouco, falava de estereótipos enraizados, talvez não tanto em Portugal como no resto da Europa... Pode dar exemplos?

No âmbito cultural, existe por vezes a dificuldade em conciliar as diferenças. Acontece muito com a cultura islâmica, sobretudo devido ao uso dos trajes. Não é por se vestir de determinada forma que por trás desse traje está um malfeitor. Há também quem tema que se os barcos aportarem na Europa, lá no meio estejam terroristas - e sabemos perfeitamente que os terroristas não se sujeitam àquelas condições, que vêm por meios muito mais céleres e seguros, alguns já nasceram envolvidos na cultura europeia. Ainda no outro dia me perguntavam: porque é que cada migrante tem um telemóvel? Exatamente pela mesma razão que num campo refugiados do Líbano, com barracas construídas com restos de sacos do ACNUR, há parabólicas. Porque assim sintonizam os órgãos de comunicação sírios e sabem informações de lá. É-lhes útil. No fim, o que é transversal a tudo isto é a educação. Em Portugal, temos de estar muito atentos - e digo-o porque a afirmação absoluta desta realidade pode estar a generalizar uma coisa que ainda só tem indícios mas que tem se ser já travada - aos movimentos xenófobos. Muitas vezes, traduzem-se em bullying nas escolas ou no acesso ao emprego.

Este Pacto para as migrações já foi considerado um “marco histórico” - incluindo pelo secretário geral da ONU, António Guterres. Há três anos dizia-se o mesmo do Acordo entre a União Europeia e a Turquia. De que forma são diferentes?

Não aponto [resultados] para três anos, aponto para uma década. Os atores políticos mudam e tudo isto é imprevisível. É necessário que alguém assegure a sua concretização, quem não cumprisse deveria ser penalizado em favor de outros países. Não vou dizer que este Pacto será histórico, porque ainda estamos só no campo das boas-vontades. Entre isso e o compromisso efetivo, é ver para crer.

A maioria dos refugiados que são acolhidos em Portugal fogem para outros países europeus. O que está a falhar?

Vendem-lhes paraísos que não existem e são obrigados a aceitarem alguns países e, depois, não encontram nada daquilo que o angariador lhes vendeu e preferem ir para Alemanha, França ou Inglaterra. Não sei se já estamos a dar por isso, mas muitos dos que vieram para Portugal e fugiram, estão a regressar. Perceberam que nesses países pode haver tudo o que querem muito mas falha uma das coisas que querem mais: o acolhimento. Os países mais pequenos dão mais possibilidade de acolhimento. São casos pontuais, mas o discurso que trazem é que o bem estar que queriam não foi aquele que encontraram porque sabemos que nessas grandes metrópoles a relação humana é difícil.