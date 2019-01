Esquadra e quatro carros da PSP atacados com cocktails molotov. Jovem de 18 anos detido

Durante a madrugada, pelas 3h15, foram lançados outros três cocktails molotov contra a esquadra da PSP na Bela Vista, em Setúbal. O estabelecimento e uma viatura ficaram danificados. Não houve feridos

Quatro carros da Polícia de Segurança Pública foram incendiados com cocktails molotov na segunda-feira à noite em Odivelas e em Póvoa de Santo Adrião, confirmou a PSP esta manhã em comunicado. Um jovem de 18 anos foi detido durante a madrugada.

A seguir ao ataque às viaturas, “foram incendiados e destruídos 11 caixotes do lixo e danificadas, nesta sequência, cinco viaturas, na zona circundante ao Bairro da Cidade Nova, também com a utilização de cocktails molotov”, informa a polícia.

Durante a madrugada, pelas 3h15, foram lançados outros três cocktails molotov contra a esquadra da PSP na Bela Vista, em Setúbal. O estabelecimento e uma viatura ficaram danificados. Não houve feridos.

“A Polícia de Segurança Pública continua as investigações destas duas ocorrências, nada indiciando, até ao momento, que estejam associados à manifestação ocorrida ontem no Terreiro do Paço.”

Cerca de 100 moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal, manifestaram-se esta segunda-feira junto ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, em Lisboa, contra a violência policial e o racismo. Os manifestantes protestaram contra a atuação da PSP naquele bairro.