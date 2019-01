Violência doméstica. Portugal está no bom caminho do combate mas tem de fazer mais

No mesmo dia, o Conselho da Europa divulgou dois relatórios sobre violência doméstica, em Portugal e na Suécia. Além de ficarem quase nos antípodas do continente europeu, os dois países têm muitas diferenças no que toca ao tempo e à eficácia de aplicação de medidas contra a violência doméstica.

A Suécia foi pioneira neste importante capítulo de defesa dos direitos humanos. Portugal tem sido um bom aluno, mas ainda tem de melhorar – e muito – a forma como aplica e coordena as medidas legislativas. E tem de apostar na educação como forma de prevenção.

No caso português, o Conselho da Europa começa por referir “o forte empenhamento demonstrado pelas autoridades portuguesas ao longo dos anos em combater a violência contra as mulheres, promovendo simultaneamente a igualdade entre mulheres e homens”, enquanto na Suécia destaca “as numerosas medidas legislativas e políticas adotadas nos últimos 40 anos que demonstram claramente o compromisso da Suécia com a prevenção e o combate à violência contra as mulheres”.

Abordagens inovadoras ganharam o reconhecimento internacional da Suécia como um líder forte nesta área, que a avaliação confirma em muitos aspetos”, diz o trabalho do grupo de peritos sobre a Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho da Europa, abreviadamente designado por GREVIO.

Baixas taxas de condenação em Portugal

“As taxas de condenação por violência doméstica permanecem baixas e os dados limitados que estão disponíveis sobre outras formas de violência contra as mulheres confirmam esta tendência” apesar de nas últimas décadas, Portugal ter feito “progressos nítidos relativamente à maneira como são executados os inquéritos e os processos nos casos de violência contra as mulheres”.

Apesar disso, “os processos judiciais continuam a expor as vítimas ao risco de vitimização secundária em consequência de estereótipos persistentes segundo os quais as vítimas mentem sobre a violência doméstica e/ou abuso sexual dos seus filhos e afastam os seus filhos do progenitor violento”.

Temos boas práticas no combate à mutilação genital

Um dos aspetos positivos que o relatório destaca são os esforços portugueses no contexto da mutilação genital feminina, esforços esses que resultaram em três programas de ação consecutivos, “o que faz de Portugal um pioneiro na área”.

Por isso, o comité de peritos desafia a Portugal a desenvolver programas de longo prazo que abordem todas as formas de violência cobertas pela Convenção e que se baseiem nos progressos já alcançados.

Violação: baixas taxas de condenação

“Uma área que suscita uma preocupação especial é a definição de violação, que não se baseia apenas na ausência do livre consentimento e exige o recurso à coação. As taxas baixíssimas de queixa às autoridades e de condenação pelo crime de violação demonstram a necessidade premente de colocar firmemente a tónica na ausência de consentimento da vítima”.

O relatório diz ainda que, para que os “autores de todas as formas de violência contra as mulheres assumam plenamente a responsabilidade pelos seus atos, é essencial que os serviços responsáveis pela aplicação da lei e a justiça penal respondam adequadamente a estes atos”.

Mais vítimas acima dos 65

Na lista de recomendações, o GREVIO pede ainda que as autoridades portuguesas assumam medidas que assegurem que “os direitos e a segurança das vítimas e dos respetivos filhos sejam garantidos em relação à determinação e ao exercício dos direitos de custódia e visita".

A par dos 24 casos de feminicídios registados até meados de novembro de 2018, a lembrar que 16 mulheres viram a sua vida ser atentada no mesmo período, segundo os mesmo dados do Observatório de Mulheres Assassinadas.

No período em análise, o grupo etário que registou mais feminicídios foi o das mulheres com mais de 65 anos, seguido da faixa etária entre os 36 e os 50 anos.

A Suécia – apesar dos seus inúmeros avanços legislativos – regista “um grande volume de casos de violência doméstica e estupro”. O relatório do GREVIO destaca a necessidade de criar um “sistema eficiente de ordens de restrição e proteção de emergência, incorporado numa abordagem de múltiplas agências envolvendo todas as agências relevantes e serviços especializados das mulheres”.