Quatro detidos em confrontos em Lisboa entre moradores do Bairro da Jamaica e PSP

Elementos da PSP foram apedrejados e alvo de petardos durante a tarde desta segunda-feira por uma centena moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal, que participaram numa manifestação que começou pelas 15h00 junto ao Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço, e seguiu para o Marquês de Pombal.

Os manifestantes estiveram a Lisboa para protestar contra a violência policial de que dizem ter sido alvo neste domingo por parte de agentes da PSP, gritando palavras de ordem como "basta" à violência policial e "abaixo o racismo".

Pelas 17h00, subiram a Avenida da Liberdade, em direção ao Marquês de Pombal, onde ocuparam a praça central. E às 18h30, começaram a descer a avenida, ocupando as faixas centrais e impedindo a circulação rodoviária. Nessa altura, os elementos da PSP obrigaram os manifestantes a passar para o passeio.

"Os manifestantes ocuparam toda a zona central da Avenida da Liberdade, impedindo o trânsito de circular. A PSP tentou que desocupassem aquela zona, pelo menos para que uma das vias ficasse aberta ao trânsito", disse ao Expresso fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Mas tal não veio a acontecer de forma pacífica.

Os momentos de maior tensão aconteceram por volta das 18h30, altura em que os moradores do Bairro da Jamaica se recusaram a obedecer e, de acordo com a PSP, lançaram pedras e petardos contra os agentes do Corpo de Intervenção. A mesma fonte garante que os agentes policiais responderam com "uma intervenção mais musculada", com tiros de 'shotgun' de advertência às agressões.

"Foram dados tiros de advertência para garantir a dispersão de cerca de 50 indivíduos que apedrejaram polícias e viaturas civis na Avenida da Liberdade e Marquês de Pombal", relata igualmente fonte oficial da direção nacional da PSP.

Nessa altura, os manifestantes atingiram também um carro da PSP com pedras. Até ao momento, quatro pessoas foram detidas pela PSP de acordo com as duas fontes da polícia contactadas pelo Expresso. Mas o número de detidos pode vir a ser atualizado ainda durante o final desta segunda-feira.

Em decalarações à SIC, uma manifestante afirmou que o protesto dos moradores do Bairro da Jamaica na Avenida da Liberdade estava a decorrer de forma pacífica até que os polícias começaram a disparar balas de borracha, alegadamente de forma indiscriminada.

[Em atualiação]