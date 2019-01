Dois mortos e quatro feridos em acidente em são Mamede de Infesta, Matosinhos

Colisão entre dois autocarros e três viaturas ligeiras provocaram a morte a dois passageiros. Os cinco feridos estão a ser encaminhados para o Hospital de São João, no Porto

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas num acidente em São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos. O acidente, que envolveu três carros e dois autocarros de passageiros, aconteceu ao início da noite na Rua 5 de Outubro, em pleno centro de São Mamede de Infesta.

As autoridades ainda estão no local a proceder a uma “operação complicada”, tendo em conta que o acidente deixou passageiros encarceradas, segundo confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto . Os feridos, entre os quais três crianças com ferimentos legeiros, estão a ser encaminhados para o Hospital de São João, no Porto.

Segundo o comandante dos Bombeiros de São Mamede, ainda não se sabe a causa do acidente, encontrando a peritagem a cargo da PSP local.

No local da ocorrência estão 13 veículos e 31 operacionais.