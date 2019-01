Depois do asfalto, Marcelo foi ao Porto elogiar a reconversão do velho Matadouro Municipal de Campanhã

Depois de ter vestido a pele de um camionista de longo curso entre Lisboa e o Porto, Marcelo Rebelo de Sousa foi ao antigo Matadouro Industrial, na zona deprimida de Campanhã, elogiar o projeto de requalificação e expansão do espaço que irá ser transformado num polo multifacetado de empresas criativas e tecnológicas, que albergará ainda um Museu da Indústria, galeria de arte contemporânea e de residências artísticas e de ofícios tradicionais, a par de zonas de convívio a céu aberto e coberto para a comunidade local.

O projeto de arquitetura de Kengo Kuma, feito em parceria com o gabinete OODA, da escola de arquitetura do Porto e instalado em Matosinhos, contempla ainda uma ponte pedonal suspensa sobre a VIA de Cintura Interna (VCI), que ligará o empreendimento à estação de metro Estádio do Dragão. O investimento do empreendimento concessionado por 30 anos à empresa Mota-Engil, vencedora no verão passado do concurso público lançado pela Câmara do Porto, está estimado em €39 milhões, totalmente suportado por privados.

Após a apresentação-vídeo do projeto que mereceu a aprovação unânime de todos as forças políticas do executivo municipal no velho Matadouro, Marcelo Rebelo de Sousa confessou-se “seduzido” pela reconversão desde a primeira hora, uma requalificação que defende ser uma oportunidade única para uma zona única da cidade. “Da minha experiência enquanto autarca da oposição na Câmara de Lisboa, entendi que há questões de regime e de incidência nacional que devem ser apoiadas por todos”, referiu, aludindo à iniciativa da Expo 98.

Para o Presidente da República, há projetos, como o do Matadouro de Campanhã, “que mudam a face das cidades”, por serem multidimensionais pela sua componente cultural, económica e de coesão social e territorial: “Este é um polo único no espaço e no tempo da cidade do Porto, transversal a todas as forças políticas, o que não acontece muitas vezes na vida”. “Ultrapassa o protagonismo das personalidades”, diz Marcelo, defendendo desde que foi autarca em celorico de Bastos ou em Cascais que a força dos municípios está na coesão territorial.

O Presidente da República lembra que há partes de todos os municípios que passaram ao lado do crescimento, como aconteceu com a área de Campanhã, uma zona excluída “mas rica do ponto de vista comunitário”. Contra a visão dos tecnocratas, que “defendem que se deve investir no que já está potenciado”, Marcelo Rebelo de Sousa afirma fedender o contrário e que é nas zonas que correm o risco de ficar para trás que os autarcas devem apostar.

“Não é ser redundante condenando o que já está condenado, nem redundante em desenvolver o que já está desenvolvido”, sustenta. A razão pela qual decidiu ir ao Porto nesta segunda-feira, foi perceber que o que estava em causa na requalificação do velho Matadouro era religar o tecido urbano e corrigir a fronteira que cortou a zona do resto da cidade por força da linha do caminho de ferro, da estrada da Circunvalação e VCI.

Outra das razões que levam o Presidente a elogiar o projeto é não só por cumprir “uma missão social”, mas por a propriedade continuar pública após as três décadas de concessão. “Isso também me entusiasmou. Contra a lógica da minha família política originária, sempre tive grande dificuldade em perceber porque é que as joias da coroa públicas devem ser alienadas”, afirmou Marcelo na sua longa intervenção no antigo Matadouro de Campanhã.

O arrojo da arquitetura de Kengo Kuma foi outras das razões da sedução, a par do seu impacto urbanístico pelas quais Marcelo admitiu ter decidido ir ao Porto: “Fiz bem em vir cá”, afirmou no final da sua intervenção, comentando que uma das suas originalidades é ceder a “oportunidades de apoiar singulares como este projeto revolucionário”.

“Convertido” à obra, Marcelo Rebelo de Sousa avançou que é tempo de converter os ainda não convertidos, dado que “cada dia que passa é um dia perdido para um projeto que é de todos os portugueses”, sustentou. Sem o nomear, o Tribunal de Contas acabou por ser o visado, uma vez que a obra se encontra à espera de visto para arrancar.

“Legalmente é preciso haver uma intervenção de uma entidade jurisdicional, o Tribunal de Contas, e espero que fique convencido no fim do processo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à margem da cerimónia de apresentação do projeto no Porto.

No verão, Rui Moreira disse prever um prazo de dois meses para se dar início à requalificação em abril do ano em curso.