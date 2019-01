Conselho da Europa recomenda revisão de medidas contra agressores

Num relatório publicado hoje, o Grupo de Peritos sobre o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho da Europa (GREVIO), que atua para fiscalizar a Convenção de Istambul, "encoraja as autoridades portuguesas a considerarem a revisão e/ou alteração dos recursos civis disponíveis contra os agressores, como forma de melhorar a proteção imediata das vítimas".

De acordo com o documento do GREEVIO, que atua sob o Conselho da Europa, em Portugal existem medidas de proteção das vítimas, como retirar o agressor de casa, porém "as autoridades portuguesas" afirmam "que normalmente não são aplicadas".

Além de reconhecer falhas no sistema de proteção e de compensação contra as mulheres vítimas de violência, o GREVIO recomenda também que o tribunal de família esteja em contacto com o tribunal criminal em caso de regulação de exercício das responsabilidades parentais.

"O GREVIO insta as autoridades portuguesas a tomarem as medidas necessárias, incluindo alterações legislativas, para garantir que os tribunais de família estão sob o dever de considerar questões relacionadas com a violência contra as mulheres ao determinar os direitos de custódia e visitação e avaliar se tal violência justificaria a restrição de custódia e visitação", lê-se no texto.