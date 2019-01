Acidente na Baixa do Porto provoca quatro feridos

Alerta foi dado depois das 14h, após uma colisão que envolveu um motociclo e uma viatura ligeira, seguida de atropelamento de duas pessoas, adianta o INEM. Condutor do motociclo ficou ferido com gravidade

Uma colisão de um motociclo com uma viatura ligeira, seguida de atropelamento de duas pessoas, provocou esta segunda-feira quatro feridos na Baixa do Porto, junto à estação de metro do Bolhão, confirmou ao Expresso fonte do INEM.

De acordo com a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o alerta foi dado às 14h14, e todos os feridos foram transportados para o Hospital de Santo António. O condutor do motociclo, de 59 anos, ficou ferido com gravidade.

Para o local foram enviadas a VMER do Hospital de Santo António e três ambulâncias do INEM.

(Artigo atualizado às 15h36)