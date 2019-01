Vamos ser tratados por robôs?

Passaram duzentos anos desde que René Laennec criou um objeto para ouvir o interior do corpo humano. O estetoscópio teve resistência, mas mantém-se até hoje. A tecnologia tem andado de mãos dadas com a medicina desde o início.

“Os antibióticos também eram tecnologia. Quando falamos em tecnologia não temos de estar a pensar sempre num aparelho, numa máquina”, explica a médica Sofia Couto Rocha, durante o quarto programa ‘Que Saúde Faz Sentido’, dedicado à tecnologia.

A diferença é que hoje avança-se muito mais depressa. E a realidade já são consultas e cirurgias feitas à distância, através de videochamadas e telemonitorização, que há uns anos pareceriam ficção científica. O futuro, no entanto, irá além disso.

“A análise de dados gerais de saúde, naquilo que chamamos a avaliação da big data, de grandes dados em gigantescas bases de dados, vão trazer informações que não são possíveis pelos estudos clínicos atuais”, diz Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos (ver entrevista ao lado).

Nos próximos anos, a inovação deverá ser maior em especialidades nas quais já é hoje bastante utilizada e será fundamental para facilitar o acesso aos cuidados de saúde. “Faz a diferença é na questão das desigualdades. Por exemplo, na área da dermatologia, um clínico geral, no interior, pode fotografar um problema de pele e enviar a fotografia a um colega dermatologista. O diagnóstico precoce é um dos aspetos onde a inovação traz um grande benefício”, defende Helena Canhão, professora na Nova Medical School e diretora da Patient Innovation e outra das convidadas do programa. Porém, salienta que a observação, “o ouvir o doente, a sua história clínica”, continuará a ser fundamental.

Com inúmeras possibilidades, a prevenção será mais fácil. “Vamos passar a atuar mais na prevenção. Deixamos de ter um doente e passamos a ter um cidadão, a poder controlar-se a ele mesmo”, revela Sofia Couto Rocha. E com uma vantagem — a de as pessoas terem maior e mais acesso à informação — vem também o risco do autodiagnóstico e até do autotratamento. “O problema da internet é que lá podemos encontrar de tudo. Podemos colocar na internet o que quisermos. É importante que as pessoas procurem informação em sites de sociedades científicas e de associações de doentes, por exemplo”, frisa Helena Canhão.

Riscos e desafios

Apesar de este parecer um futuro só disponível para os mais novos, os idosos são um grupo populacional que pode ter vários ganhos. “A nossa luta é muito baseada na inovação. Porque pode ajudar tanto quem é cuidado como quem cuida”, afirma Bruno Alves, da Associação Cuidadores de Portugal. A tecnologia pode “promover a independência” de quem é cuidado e, ao mesmo tempo, combater “o isolamento dos cuidadores” através de grupos de apoio. “Por exemplo, temos pulseiras de geolocalização para doentes de Alzheimer e há projetos, nos países nórdicos, de sensores ligados a objetos para os idosos tocarem durante o dia, como os frigoríficos, e se isso não acontecer disparam e avisam os filhos”, reforça o investigador.

Num mundo que parece ser só de vantagens, em que se começa a alterar a forma de praticar medicina, há questões que se impõem. Ficará a visão humanista da medicina comprometida? Está a privacidade dos utentes em causa? “Temos de ter extremo cuidado para não haver uma devassa da privacidade de cada doente”, alerta Miguel Oliveira e Silva, professor de Ética na Faculdade de Medicina de Lisboa. E lembra que todos os sistemas de software são vulneráveis. A exposição dos doentes é, porém, algo que tem sido cada vez maior e já acontece. “Tive uma lesão pré-cancerosa há um ano e o meu processo estava acessível a todas as pessoas que consultassem o processo em Santa Maria. E, quando é preciso, por causa dos doentes, também partilhamos as passwords uns com os outros. O risco já acontece”, frisa.