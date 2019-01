Eduardo Barroso: “São sempre os outros. A ideia de morte não nos passa pela cabeça”

Habituámo-nos a vê-lo na televisão como comentador desportivo, a defender o seu clube, o Sporting, paixão visceral, que o fez muitas vezes perder as estribeiras. É emotivo e polémico, que se exalta e diz o que tem a dizer sem papas na língua. Acabou de se reformar do Serviço Nacional de Saúde — depois de 45 anos intensamente dedicados à cirurgia e à direção dos serviços de Cirurgia Geral e Unidade de Transplantação e do Centro Hepato-Bilio-Pancreático e Transplantação do Hospital Curry Cabral, onde se tornou uma referência mundial nesta área. Os anos da Medicina, celebrados no livro “Sobreviver”, que acabou de lançar pela Matéria-Prima, são recordados em balanço e servem como fio condutor de uma conversa que durou uma tarde inteira em sua casa. Eduardo Barroso mostrou-se vulnerável. O momento é de passagem.



Numa longa entrevista publicada este sábado da revista E, do Expresso, Eduardo Barroso fala de sI e da sua vida. “São sempre os outros. A ideia de morte não nos passa pela cabeça. Ainda hoje estive a almoçar no Lar da Criança, de vez em quando temos este ritual... Entrei naquela escola há 68 anos. Há 68 anos! Comi hambúrgueres com esparguete, que era o meu prato favorito, sentado ao lado do Marcelo, o meu mais antigo amigo. Estive na sala onde fiz a primeira classe. As escrivaninhas ainda são as mesmas. Toquei em todas, uma delas foi a minha... Foi giro, passou num instante. E, de repente, tudo isto é que passou num instante! É brutal!”



Reformado do SNS, Barroso vai continuar “a fazer o tratamento das doenças malignas do fígado, das biliares e do pâncreas” na Fundação Champalimaud.



“Adoro a sala de operações e tenho o maior orgulho no bloco de transplantes que construímos no Curry Cabral. É excecional. Um dos melhores do mundo em equipamento e construção. Não se imagina as condições inaceitáveis que tínhamos no banco do Hospital de São José quando comecei a trabalhar, no início da década de 70.”



É nas urgências que se ganha experiência, afirma. “A cirurgia de urgência não é igual à eletiva. O volume de doentes que se tem de operar é a verdadeira escola cirúrgica. Hoje a média de operações de urgência de cirurgia geral que se fazem no banco do Hospital de São José é de duas ou três. Muitos cirurgiões acabam a sua formação sem terem sequer operado um baço. Isto é muito mau.”



“É verdade que sempre quis ser médico-cirurgião e nem sei porquê. Com cinco anos já esventrava as barrigas das bonecas da minha irmã para ver o que estava lá dentro, e só conheci o meu pai aos onze anos, quando ele regressou da Índia, depois da invasão de Goa.”



