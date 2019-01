Van Dunem preocupada com crimes de ódio e redes sociais: “A argumentação foi substituída pela violência”

O ambiente na Justiça é, e sempre foi, de "efervescência". As palavras são da própria ministra da Justiça Francisca Van Dunem, em entrevista ao Expresso realizada após a abertura do ano judicial.



”A corrupção e os crimes de ódio" são os crimes que mais preocupam a governante. "Vivemos numa sociedade cada vez mais violenta. A argumentação foi substituída pela violência física e verbal, deixou de haver freios. O antagonismo é hoje muito expresso em mensagens de ódio."



Francisca van Dunem considera ser ”óbvio" que as redes sociais vieram proporcionar essa violência: a sua existência "facilita a divulgação deste tipo de discurso. Isso é muito perigoso", diz.



”Não acho que em Portugal as coisas sejam diferentes e que tudo vá correr bem. Há coisas que podem não correr bem. É necessária atenção para o controlo dos discursos de ódio que levam a ações criminosas."



Já quanto à corrupção, a preocupação da ministra acontece "pelo que representa do ponto de vista financeiro e da reputação. Há que fazer um trabalho de prevenção, mais até de que de repressão."



Nesta entrevista, Francisca van Dunem admite que haja reformas na justiça que exijam acordos de regime com o PSD. "Estou convencida de que o sistema prisional implicaria um debate e um trabalho amplo e conjunto. Para percebermos o que pretendemos do universo prisional. Também o segredo de justiça precisa de um entendimento sério e transversal."



Leia a entrevista a Francisca van Dunem na íntegra AQUI.