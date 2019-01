“Temos bem mapeada a Lua mas não o fundo do Atlântico”

Já arrancou o AIR Centre, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, com sede na Ilha Terceira, nos Açores, que integra as áreas do Espaço, oceanos, clima, energia e ciência de dados. Tem oito países fundadores e polos em Portugal, Espanha, Brasil, Nigéria, África do Sul, Angola e Cabo Verde. Na sua primeira entrevista, o diretor executivo, o espanhol José Joaquín Brito, defende que a cooperação entre os países do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul é fundamental.

Porque concorreu ao lugar de diretor executivo do AIR Centre?

Porque o AIR Centre vai fazer o que falta no Oceano Atlântico, um espaço de uma enorme projeção no futuro, especialmente em África e na América do Sul. A Europa deve ter uma presença nesta zona com tecnologia e conhecimento para desenvolver as atividades económicas e contribuir com valor acrescentado em empregos e sobretudo em instalações como satélites, centros de supercomputação, navios oceanográficos, bancos de ensaio, que estão disponíveis em países do Atlântico Norte, como Espanha ou Portugal, mas não estão a ser usados pelos países do Sul.

A cooperação entre o Norte e o Sul é uma prioridade?

Sim. O desenvolvimento sustentável e as oportunidades de negócio que existem no Atlântico têm de ser feitos de forma integrada; não é possível separar a Física da Química, a Biologia da Geografia, os meios técnicos das questões da sustentabilidade. Por isso é tão importante que o AIR Centre possa integrar conhecimento, com a aproximação entre o Norte e o Sul, de distintos centros de investigação, para gerar soluções que desenvolvam a economia e resolvam problemas reais das populações.

O que é que a ciência ainda não sabe sobre o Atlântico?

A ciência precisa de conhecer melhor processos que ocorrem a uma escala mais pequena e a uma escala de tempo muito rápida. Quando estamos a investigar com um navio oceanográfico, por vezes tiramos uma foto de um instante como se fosse o estado do sistema. Mas todo o conjunto de processos que ocorrem ao longo do tempo pode ser muito mais importante. Por isso é necessário conhecer com pormenor que tipo de processos químicos, físicos, biológicos estão a ocorrer. E conhecer os processos de transferência entre atmosfera e oceano e o que se está a passar com a concentração de gases no próprio interior do oceano, porque há zonas em que a concentração de oxigénio está a baixar muito e não sabemos se este fenómeno tem origem natural ou é consequência das alterações climáticas. Por fim, é fundamental conhecer o mapa pormenorizado do fundo do Atlântico. Atualmente só 5% estão caracterizados com alta resolução. Temos muito bem mapeada a Lua, mas não temos um conhecimento preciso da topografia do fundo do Atlântico.

O Centro de Observação da Terra vai ser o primeiro a avançar. Qual será a sua principal atividade?

Aproveitar equipamentos que já existem, como satélites de observação da Terra e infraestruturas da Agência Espacial Europeia. E queremos converter os resultados dessas observações em produtos e serviços que possam ser de utilização fácil e prática, em áreas relacionadas com a segurança, vigilância costeira, gestão sustentável dos recursos marinhos, navegação, atividade náutica. Há muito trabalho a fazer para converter os dados de um satélite que observa a Terra em produtos úteis para o desenvolvimento da atividade económica. Este salto requer um trabalho conjunto de pessoas que conheçam a tecnologia e os sensores dos satélites com as comunidades.

Que outros grupos científicos poderão ser criados?

A nossa ambição é não só desenvolver investigação nova como trabalhar com grupos de investigação já existentes e empresas que estejam interessadas em que a sua tecnologia, conhecimento e dados científicos sejam usados. Vamos trabalhar com países e instituições em problemas que os próprios polos locais do AIR Centre nos apresentem como prioritários para o seu país. Não devemos impor uma agenda de investigação baseada em problemas que são da Europa. É importante que países, regiões, agentes locais mostrem desde o princípio quais são as suas prioridades. A partir daí podemos pôr em contacto centros de investigação para transferir conhecimento e tecnologia, e encontrar as soluções. No passado, a Europa, os EUA e outras potências científicas enganaram-se ao tentar impor a sua agenda de investigação e transferi-la para outros países.

A lógica é ter uma estrutura central pequena e trabalhar em rede, através dos polos nos países fundadores e das instituições científicas já existentes, dinamizando a participação local?

Exatamente. Queremos que o AIR Centre ponha a trabalhar em conjunto centros de investigação que hoje funcionam de forma independente. O Atlântico é um espaço para unir regiões, países, culturas, instituições. E vemos o AIR Centre como um dos catalisadores deste processo, onde a diplomacia científica será um dos elementos para resolver problemas, gerar atividade económica e emprego.