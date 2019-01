Estação do metro da Estrela entre as mais profundas do mundo

É preciso descer 42 metros para apanhar o Metro na Ameixoeira e 38 metros para entrar na Baixa-Chiado. Até agora, eram as estações mais profundas na capital. Mas, segundo os planos de expansão do Metro de Lisboa, a nova estação da Estrela vai passar a estar ainda mais longe da superfície: serão 54 metros, o equivalente à altura do Padrão dos Descobrimentos.



Entre as principais capitais europeias, só Londres tem uma estação ainda mais subterrânea – o que fará da Estrela uma das mais profundas do mundo.



A nova ligação do Rato ao Cais do Sodré, através da linha verde, requer a construção de um túnel de via dupla, com 1956 metros de comprimento, prevendo esta nova estação da Estrela, a de Santos (com 25 metros de profundidade), além de três poços de ventilação. Entre as diferentes zonas afetadas pelas obras está o interior do Liceu Pedro Nunes, onde será instalado um dos poços. O Estudo de Impacto Ambiental aconselha a minimizar esse “impacte sonoro e térmico” e a “não descurar o reforço e a segurança da grelha dado tratar-se de um recinto escolar”. As obras deverão começar ainda em 2019 e vão prolongar-se até 2023.

