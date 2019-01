E dura, dura

Já lhe conhecíamos as linhas duas versões já comercializadas: hibrida e híbrida plug-in. O Niro combina a imagem de um crossover com a eletrificação, o que o torna desde logo numa das propostas mais atraentes do mercado. Há algumas diferenças no design, as mais evidentes na grelha frontal e nas jantes. Por dentro, mantém-se o estilo simples e até pouco arrojado, onde o manípulo da caixa de velocidades é substituído por um seletor ao estilo drive by wire. Mas vamos ao que interessa. Afinal, o mais interessante do Kia e-Niro não está à vista.

SEM FIM À VISTA

Por baixo do capô está um motor elétrico que debita 201cv. É preciso lembrar que o e-Niro é um carro pesado, resultado das baterias de polímeros de lítio de 64kWh. É o mesmo pacote tecnológico que encontramos no Hyundai Kauai elétrico EV. Só que como as plataformas são diferentes, a experiência de condução também é outra. Há ainda uma versão com 39,2kWh, com vantagem de ser mais barata, mas com uma autonomia bem menor. De resto, no caso da Hyundai nem está disponível em Portugal, porque o importador estimou que os clientes prefiram pagar mais para ter maior autonomia.

A experiência de condução do Kia e-Niro é entusiasmante. O motor parece debitar mais do que 201cv. É fácil perceber os limites da carroçaria em especial em curva, onde este carro de tração dianteira denota uma tendência subviradora. Faz 7,8 segundos dos 0 aos 100 km/h. E o arranque chega para envergonhar alguns desportivos. Nos modos de condução, e por ser um elétrico, é na opção Eco que se consegue uma melhor eficiência energética. A questão é que há também um tentador modo Sport que transforma este Kia e-Niro num elétrico armado em desportivo. Faz pouco sentido, é verdade, mas convenhamos que o utilizador de um elétrico também tem direito a divertir-se. Mas desliguemos o modo mais desportivo. É tempo de seguir viagem pelas sinuosas estradas da Côte D’Azur e tentar fazer uma condução regrada e eficiente. Além disso, a viagem serve também para comprovar o trabalho de insonorização, com o e-Niro a revelar-se uma das experiências mais silenciosas que já tive.

TECNOLOGIA A SOMAR QUILÓMETROS

São prometidos 445 quilómetros de autonomia, segundo o ciclo WLTP. O que quer dizer que é um número mais aproximado à autonomia real. Com uma condução sem grandes preocupações, o e-Niro pode conseguir fazer 400 quilómetros. E em ambiente urbano, com velocidades mais baixas, a autonomia pode ir até aos 500, ou mesmo mais. Tudo depende da condução e de utilizar as ferramentas disponíveis. É o caso das patinhas no volante, que servem para dosear o nível de regeneração da energia da travagem. Uma tecnologia que já conhecemos de outros automóveis, mas que aqui tem uma novidade. Além dos três níveis de regeneração tradicionais, há um quarto nível que é um modo “inteligente” em que o sistema usa a câmara frontal e adapta o nível de regeneração às condições do trânsito. Ou seja, se detetar um carro à frente, aplica um nível de regeneração maior do que se o caminho estiver livre. No nível máximo de regeneração, o Kia e-Niro praticamente dispensa a utilização do pedal de travão.

LIGADO À CORRENTE

Neste primeiro contacto fiz cerca de 250 quilómetros com o e-Niro. O céu estava azul e a Riviera francesa convidava a seguir caminho. Mas o dia estava a chegar ao fim e era preciso acabar as imagens para a peça do Volante e ainda devolver o carro a tempo e horas. Devo admitir que não carreguei as bateria do carro. Nem pensei nisso. Quando o entreguei tinha ainda cerca de 40% da bateria disponível. Mas com um carregador de 100kW, bastam 42 minutos para ter 80% da carga. E numa Wall Box com 7,2kW o carregamento é feito em 5h50m.

Perante isto, o Kia e-Niro tem tudo para figurar entre as propostas elétricas mais convincentes. Já não tem dramas de autonomia, uma noite chega e sobra para o carregar a 100% e tem uma bagageira de 451 litros. Ou seja, é um familiar seguro e completo. Mas o maior problema está no preço. A estimativa aponta para que seja comercializado a rondar os 49.000 euros. Ainda não há preço definido, mas não deverá andar muito longe disso. E é esse “pequeno” detalhe que lhe pode comprometer o sucesso. A versão plug-in do Niro custa 40.000 euros. Não é a mesma coisa, é certo. Mas o sucesso dos automóveis elétricos vai continuar refém do preço da tecnologia.

FICHA TÉCNICA

KIA E-NIRO

Motor

151 kW

204 cv

Bateria

64 kWh

Tração

Dianteira

Prestações

167 km/h vel. máxima

7,8s 0-100 km/h

Consumos

1,0L/100 km ciclo misto

22g CO2/km

Autonomia EV

455 km (WLTP)

Preço N/D