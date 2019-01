“Entrei num estado de confusão e de ideias erradas.” Pedro foi vítima de violência sexual

146 homens vítimas de violência sexual procuraram apoio nos últimos dois anos. Em 2018, os pedidos de ajuda duplicaram

A vida pode mudar drasticamente aos oito anos. Era verão, Pedro (nome fictício) estava de férias e tinha ido para as aulas de ténis quando foi abusado sexualmente.

"Na altura não entendi sequer o que me tinha acontecido, apenas que queria sair dali para fora e que tinha acontecido algo de muito errado. Dei-me por culpado durante muitos anos", conta ao Expresso. O ano passado foi um dos homens vítimas de violência sexual que pediu apoio junto da Associação Quebrar o Silêncio Um número que duplicou em dois anos.

"É um número surpreendente para muitas pessoas porque esta não é uma realidade que seja debatida o suficiente. Continua a existir um grande tabu e estigma sobre o facto de os homens também serem vítimas de violência sexual. Mas é fundamental que estes homens saibam que não estão sozinhos e que podem contar com o nosso apoio para não sofrerem mais as consequências do abuso", refere Ângelo Fernandes, fundador da Quebrar o Silêncio.

No ano passado, 18 homens concluíram o seu processo de apoio. O fim de um caminho, provocado por um trauma. Como o de Pedro.

"Com oito anos entrei num estado de confusão e de ideias erradas sobre o que me tinha acontecido naquela manhã. Isolei-me, tornei-me numa criança fechada. Em 1990 não havia acesso à informação que hoje damos como garantida", diz. A culpa apoderou-se dele.

Os números dizem que muitos dos casos de abuso sexual contra homens acontece na infância. E a maioria das vítimas permanece décadas em silêncio. "A literatura diz-nos que a violência sexual contra homens e rapazes é ainda pouco estudada e investigada. Há cada vez mais referências, é verdade, mas continua ainda a ser um tema obscuro. No entanto, há informações que são centrais, como a estatística de que 1 em cada 6 homens é vítima de alguma forma de violência sexual antes dos 18 anos ou que os homens, em média, passam mais de 20 em silêncio até procurar apoio", frisa Ângelo Fernandes.

Pedro só começou a perceber o que tinha acontecido naquela manhã de verão quando entrou na adolescência. Precisou de muitos anos para encontrar paz.

"Já tinha 20 e poucos anos quando tive finalmente a coragem de contar pela primeira vez a alguém, uma amiga - e lembro-me das eternas hesitações, os suores frios, o receio em perder a sua amizade. No sofá da sua casa, levei uma eternidade para que as palavras saíssem cá de dentro", recorda Pedro. É diferente perceber que se foi abusado e dizê-lo em voz alta. Pedro fê-lo a muito custo. "A minha amiga abraçou-me e disse-me que estava comigo. Este foi, sem dúvida, um passo importante que precisei dar, mas a verdade é que, apesar de ter podido respirar um pouco melhor nessa altura, levei outros tantos anos - e uma vida a tender para o caos, a depressão e pensamentos suicidas - a ganhar coragem para pedir ajuda", diz Pedro.

Tal como a maioria dos homens vítimas de violência sexual, também não apresentou queixa. Hoje tem noção que não está sozinho, mas guarda marcas para sempre.

"Tornei-me numa pessoa fechada, com auto-estima vacilante e desconfiada no que toca às intenções de outras pessoas, sempre a tentar lê-las, por vezes sem descanso. Tornei-me hipersensível à dor, física e emocional. Mas estas são marcas que, aos poucos e com a ajuda certa, tenho transformado em pontos positivos para mim. É esse o truque, abraçar aquilo que nos aconteceu; entendê-lo de trás para a frente; perceber, de vez, que não somos responsáveis pelo abuso que sofremos; dizer em voz alta que sou um sobrevivente."