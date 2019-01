Pelo menos 12 terroristas estrangeiros passaram por Portugal

Portugal é há muito referenciado pelas autoridades como sendo um ponto de passagem de suspeitos de terrorismo internacional. Alguns passaram pelo nosso território com vista a financiarem a causa ou reativarem contactos, outros simplesmente para se esconderem das polícias e serviços de informações dos seus países.

Dados divulgados pelo mais recente relatório da Europol sobre terrorismo revelam que entre janeiro de 2013 e novembro de 2017, foram doze os terroristas estrangeiros que estiveram em território luso. Eram indivíduos oriundos de França, Polónia, Rússia, Marrocos, Reino Unido.

Outro facto relativo a Portugal está ligado à extrema-direita. Os Blood & Honour (Sangue e Honra), grupo já conhecido em alguns países europeus como o Reino Unido, foi detetado no nosso país nos últimos meses.

"A organização portuguesa Blood & Honour enviou delegações para grandes eventos internacionais organizados por grupos de extrema-direita", pode ler-se no relatório.

Em relação à ameaça jiadista, Portugal continua a ser um dos países onde ela menos se tem sentido. A Europol indica que houve apenas uma pessoa acusada e detida por suspeita deste tipo de crime em 2017, número semelhante ao do ano anterior.

Em relação ao resto do continente, a Europol avança que apesar das perdas territoriais do Daesh a ameaça do extremismo islâmico continua a ser elevada.

Nove Estados-membros identificaram 205 ataques (completos e falhados) em 2017. Em 2016 tinham sido 142. Um crescimento de 45% dos atentados.

Esses atentados mataram 68 pessoas e deixaram feridas 844. Quase todas as vítimas mortais (62) foram de ataques jiadistas.

Jiadistas em Lisboa

Há quatro anos, o Expresso revelou que um grupo de jiadistas britânicos esteve escondido em Lisboa antes de rumarem à Síria, entre 2012 e meados de 2013.

Os britânicos voavam de Londres até Lisboa onde eram recebidos por jiadistas portugueses. Eram depois levados para apartamentos nos arredores da capital, em Massamá, Monte Abraão e Mem-Martins. Era aí que permaneciam escondidos durante vários dias, até serem levados pelos mesmo grupo de portugueses de novo até à Portela, para apanharem voos em direção a Istambul na Turquia. Percorriam depois vários quilómetros até chegarem à fronteira com a Síria.

A colaboração entre as autoridades portuguesas e inglesas terá permitido detetar a ação dos candidatos a jiadistas.

Uma extensa lista de jiadistas divulgada mais recentemente pela Sky News veio revelar que pelo menos outros dois jiadistas estiveram em Lisboa antes de se juntarem ao Daesh. Muito provavelmente em 2013.

Abu bilal AlMagribi era o nome de um jiadista marroquino de 23 anos que disse ter passado por Portugal antes de se alistar na organização terrorista. Na ficha pessoal, revelava que era solteiro, tinha o ensino secundário, a profissão de ferreiro e que morava em Kasbat Tadla, uma cidade no interior do país, a sul de Casablanca.

Além de Portugal, passou também por Espanha e França. Viajou de barco pelo Mediterrâneo e entrou pela Síria através do porto da cidade de Lataquia, o principal do país.

O jiadista ter-se-á feito explodir junto a um hospital na Jordânia no final de 2015. Nada que surpreenda muito, já que na ficha indicava que se alistou para ser kamikaze.

Nos ficheiros do Daesh havia ainda o nome do dinamarquês Abu Ibrahim Asseralyouni, de 29 anos, que veio a Portugal mas também andou por Itália e na Jordânia, segundo os dados que colocou no documento. Na Dinamarca era cozinheiro, profissão que indicou pretender continuar a praticar. Entrou na Síria em julho de 2013.