Governo afasta presidente do Hospital de Santa Maria

Carlos Martins foi informado esta quinta-feira de que não iria ser reconduzido na gestão do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte. Fontes próximas garantem que a decisão foi totalmente inesperada

O presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (CHLN), constituído pelos hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, não vai ser reconduzido no cargo. A decisão do Governo foi comunicada a Carlos Martins nesta quinta-feira e foi totalmente inesperada, garantem elementos próximos do administrador. Carlos Martins iria completar seis anos na liderança do CHLN no próximo mês de fevereiro.

O Expresso contactou o gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, e o próprio administrador afastado mas até ao momento não possível obter esclarecimentos.