Metro do Porto volta a bater recorde de passageiros em 2018

O Metro do Porto encerrou o ano de 2018 com um total de 62,6 milhões de clientes transportados, valor que representa um novo máximo histórico e um crescimento de dois milhões e de 3,4% face ao ano anterior. Estes resultados colocam a procura global do Metro acima dos 60 milhões pelo segundo ano consecutivo, sendo que, desde 2016, o sistema conquistou 5 milhões de novos clientes. Os atuais indicadores colocam o desempenho do Metro do Porto solidamente acima do que foi previsto nos estudos iniciais de procura (e que apontavam para uma velocidade de cruzeiro com 60 milhões de utilizadores).

Segundo refere em comunicado a empresa Metro do Porto, a transportadora superou em mais de dois milhões de clientes o valor de 2017 (60,6), tendo sido outubro o mês mais concorrido, com mais de 6,1 milhões de clientes. O registo de menor frequência aconteceu em agosto, com 4,3 milhões. Em média anual, a procura em dia útil situou-se perto dos 207 mil. O aumento do número de clientes na rede do Metro tem sido uma constante deste o início da sua exploração comercial, em 2003, tendência apenas contrariada em 2012.

A empresa avança que a conquista de mercado tem vindo a acentuar-se nos últimos três anos: nesse período o Metro cresceu quase 5 milhões de passageiros, passando de 57,7 para os atuais 62,6 milhões. As linhas com maior procura em 2018 não diferem muito do que tem sido habitual. O tronco comum Senhora da Hora – Estádio do Dragão contabilizou mais de 33 milhões de clientes (53% do total), seguido da Linha Amarela com quase 19 milhões (30%). As linhas Azul (3,2 milhões), Laranja (1,5 milhões), Verde (2,2 milhões), Vermelha (2,6 milhões) e Violeta (1 milhão) têm cotas que oscilam entre os 5% e os 2% por cento do total. A Linha Vermelha, que liga o Porto à Póvoa de Varzim e que conta, desde julho de 2017, com a Estação VC Fashion Outlet – Modivas, cresceu mais de 8% em 2018.

O desempenho da rede do Metro é bastante flexível, existindo alterações significativas consoante o motivo das deslocações seja trabalho, estudo ou lazer, como demonstra a comparação feita entre a procura em dias úteis e a procura aos fins de semana. A Estação da Trindade (a única servida por todas as linhas) destaca-se sempre, sendo sistematicamente a que acolhe maior número de clientes (12 milhões/ano). De resto, verifica-se que em dias da semana o ranking é composto por Casa da Música, S. Bento, Campanhã, Bolhão e Campo 24 de Agosto. Aos sábados, domingos e feriados é S. Bento que surge a seguir à Trindade, vindo depois Casa da Música, Bolhão, Campanhã e Sete Bicas. Ao fim de semana, a Estação Estádio do Dragão integra por norma o top 10 da procura.

A Metro do Porto tem atualmente em curso dois projetos de expansão da rede, que passam pela construção entre 2020 e 2023 da nova Linha Rosa (ligando a Casa da Música a S. Bento) e o prolongamento da Linha Amarela em Gaia. Ao todo, trata-se de disponibilizar mais 6 quilómetros e 7 novas estações, a partir do reforço da frota de material circulante com 18 novas composições.

Na passada semana, o Governo aprovou uma dotação de € 620 milhões para a expansão de três novas linhas de Metro do Porto, a construir entre 2020 e 2030.