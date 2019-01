Conversão da homossexualidade. Ordem dos Piscólogos promete investigação no Conselho Jurisdicional

Na segunda-feira, mais de 250 profissionais exigiram uma investigação séria às denúncias feitas numa reportagem da TVI

Em resposta à carta aberta divulgada segunda-feira por mais de 250 psicólogos a exigir uma posição da Ordem na sequência da reportagem da TVI - que denunciou terapias de conversão da homossexualidade - a entidade que regula a profissão assegura ao Expresso que o caso será analisado no Conselho Jurisdicional.

Está em causa "a necessidade de analisarmos todas as denúncias no local próprio, de forma isenta, consciente e longe de pressões externas, ou seja, no nosso Conselho Jurisdicional, que se apresenta um órgão estatutário, independente, isento e imparcial, constituído por cinco Psicólogos eleitos directamente pelos Psicólogos portugueses e um consultor jurídico, que tem como competência zelar pelo cumprimento da Lei, do Estatuto e dos Regulamentos Internos, quer por parte dos órgãos, quer por parte de todos os membros", adianta fonte oficial da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

A Ordem volta a condenar as declarações feitas por Maria José Vilaça, a psicóloga visada na peça da TVI, e que diz ainda que "que todos os cidadãos, com conhecimento de causa de situações que possam consubstanciar má prática profissional, devem disso dar conhecimento, com relato de todos os factos, ao CJ da OPP."

A carta aberta, subscrita por 255 psicólogos, exigia à Ordem uma investigação séria. "Consideramos que práticas como as que têm vindo a ser denunciadas merecem uma investigação séria e consequente, sem margem para qualquer dúvida sobre o seu carácter lesivo e nefasto. Não aceitamos que num país livre e democrático, evidências como as apresentadas sejam relativizadas ou menorizadas, prejudicando de forma significativa a saúde e o bem-estar das pessoas LGBTI", escreveram os profissionais na missiva. E encorajavam a OPP a tomar medidas para erradicar as práticas de Maria José Vilaça. "Não exigimos julgamentos sumários, nem apressados, mas sim eficácia, celeridade e um posicionamento público e pedagógico inequívoco da parte de quem nos representa e que deve defender, acima de tudo, os interesses dos/as clientes da Psicologia em Portugal. Reiteramos: o tempo útil dos/as clientes cujo bem-estar e saúde mental são prejudicados pelas práticas de conversão ou de reorientação não é o tempo dos trâmites processuais que se arrastam. Eficácia, celeridade e pedagogia é o que exigimos. E já."

Na resposta, a OPP não estabelece prazos para a decisão do Conselho Jurisdicional e salienta que em oito anos de atividade analisou cerca de 800 denúncias e "que cada processo pressupõe um conjunto de trâmites – como, por exemplo, ouvir o visado, quem fez a acusação, eventuais testemunhas, análise dos factos – e prazos estipulados legalmente nos termos da Lei e dos regulamentos aplicáveis".

A OPP vê ainda a iniciativa dos 250 psicólogos como um importante momento de mobilização. A “carta aberta” subscrita por psicólogos, além da importante mensagem que passa relativamente a um tema que merece toda a atenção e informação possível, e que a OPP também já esclareceu anteriormente e em diversas situações diferentes, como as “terapias de conversão”, demonstra uma importante mobilização dos psicólogos e disponibilidade para defender e promover a Psicologia na sociedade. "E isso é salutar e revelador que os psicólogos estão unidos na defesa dos interesses dos clientes/utentes."