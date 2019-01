Armando Vara tem três dias para se apresentar na cadeia

O Tribunal Judicial de Aveiro despachou esta segunda-feira os procedimentos finais relativos a Armando Vara e a outros arguidos do processo Face Oculta de forma a que possam cumprir penas de prisão. No caso do antigo ministro socialista, a juíza Marta de Carvalho deu-lhe um prazo de três dias para que possa apresentar-se voluntariamente na prisão para dar início à execução da pena, de acordo com informações avançadas ao Expresso pelo juiz-presidente da comarca.

Armando Vara foi condenado a cinco anos de prisão efetiva em 2014 por três crimes de tráfico de influência, em benefício de Manuel Godinho, um industrial da sucata de Ovar. O tribunal deu como provado que Vara intercedeu a favor de Godinho a troco de 25 mil euros em dinheiro e presentes no valor de sete mil euros. A sentença decidida pela primeira instância em Aveiro foi depois confirmada pelo Tribunal da Relação do Porto em 2017.

O tribunal ordenou também esta segunda-feira que fossem emitidos mandados de execução de pena contra outros dois arguidos, enquanto um quarto arguido, Manuel Gomes, viu ser-lhe atribuída uma decisão favorável de redução de pena, pelo facto de um crimes a que foi condenado ter já prescrito.

Vara foi secretário de Estado entre 1995 e 1999 e ministro entre 1999 e 2000, no primeiro e no segundo governo de António Guterres. Mais tarde foi nomeado administrador da Caixa Geral de Depósitos, o banco público, quando José Sócrates era primeiro-ministro, e à época dos factos pelos quais foi condenado no processo Face Oculta era vice-presidente do Millennium BCP.

