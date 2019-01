Formação dos pilotos reduzida para responder a procura recorde

O crescimento agudo do transporte aéreo nunca exigiu tantos pilotos — só a TAP precisa de 300 até ao fim do ano —, e as entidades reguladoras internacionais querem acelerar a sua formação, respondendo às necessidades das companhias e pretensões da indústria aeronáutica.

Propõem reduzir o treino real e aumentar a simulação, afirmando que será tão seguro voar como é hoje. Os pilotos garantem que não.