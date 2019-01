Crimes de ódio racial duplicam num ano

Só em 2018 houve 63 inquéritos abertos pelo crime de discriminação e incitamento à violência. Uma das mais importantes investigações da Polícia Judiciária sobre ódio racial está prestes a terminar: os visados são os neonazis dos Portugal Hammerskins.

Família de Alcindo Monteiro, jovem assassinado por cabeças-rapadas em 1995, fala sobre presença de Mário Machado em programa da TVI.