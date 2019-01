Detido mais um suspeito no caso do roubo de Tancos

Foi detido mais um suspeito no roubo das armas de Tancos. A detenção foi anunciada esta sexta-feira pela Polícia Judiciária e pela Procuradoria-Geral da República.

O caso tem agora vinte arguidos, entre eles o ex-diretor da PJM, militares desta polícia, bem como da GNR de Loulé.

No âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público e com investigação realizada pela Polícia Judiciária, na sequência de diligências desencadeadas no passado dia 9, foi efetuada a detenção de mais um arguido na investigação do caso em que se apuram as circunstâncias em que ocorreu o furto de material de guerra, entre a noite do dia 27 e a madrugada do dia 28 de junho de 2017, no Paiol de Tancos.

Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.

O inquérito é do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária.