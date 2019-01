'Baião', o novo arguido de Tancos que vivia na Suíça

O mais recente detido da Polícia Judiciária tem a alcunha de 'Baião' e era amigo e ex-sócio de João Paulino, o principal suspeito do roubo do arsenal de Tancos. 'Baião' é o 20.º arguido do caso e o 19.º detido, tendo ficado em prisão preventiva.

O Expresso sabe que 'Baião' vivia e trabalhava nos últimos tempos na cidade de Bienne, na Suíça. E que há quatro meses, João Paulino viajou do Porto para ir ter com ele rumo à Suíça. O encontro foi rápido tendo apenas durado um dia.

De acordo com a investigação, João Paulino tinha uma relação de grande confiança com este arguido que fazia parte do chamado grupo de Ansião, localidade onde ficava situado o bar gerido por João Paulino. Há aliás outros arguidos detidos que são desta cidade.

Segundo o jornal 'i', 'Baião' tinha estado em Portugal durante a época natalícia. A sua passagem pelo país foi aliás monitorizada pelas autoridades que já tinham emitido um mandado de captura em seu nome.

O suspeito foi detido na última quarta-feira e ouvido por um juiz de instrução que decretou a prisão preventiva.

O furto de material de guerra ocorreu entre a noite do dia 27 e a madrugada do dia 28 de junho de 2017, no Paiol de Tancos.

Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de associação criminosa, furto, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional e tráfico de estupefacientes.

O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária.