Quartel do Monte Pedral regressa à Câmara do Porto e vai ser transformado em habitação de renda acessível

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, tinha pedido ao Governo que devolvesse à cidade o quartel de Monte Pedral e o Governo deverá aprovar o pedido, segundo escreve o "Diário de Notícias". O edifício volta assim para a esfera municipal e vai dar origem a um empreendimento com cerca de 400 habitações a rendas acessíveis.

O anúncio será feito esta quinta-feira pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, após aprovação em reunião de Conselho de Ministros.

Os terrenos do quartel de Monte Pedral, no centro do Porto, têm mais de 25 mil metros quadrados, e o seu valor está próximo dos 50 milhões de euros.

Rui Moreira convocou para as 14h30 uma conferência de imprensa em que, sem dar a conhecer o assunto na convocatória enviada, diz que se trata " de um importante projeto para a cidade, que resulta de um acordo histórico com o Governo"