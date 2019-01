Programa inédito sobre literacia dos oceanos arranca no ensino básico em cinco municípios

"Educar para uma Geração Azul" é o nome do programa-piloto que vai ser lançado esta quinta-feira em duas dezenas de escolas do Ensino Básico do concelho de Mafra, envolvendo cerca de 4000 alunos e 180 professores. O programa pretende explicar a importância estratégica do mar para Portugal e levar os alunos a contribuírem para a conservação dos oceanos.

A iniciativa é da Fundação Oceano Azul (FOA), Oceanário de Lisboa, Direção-Geral da Educação e Câmara Municipal de Mafra. Os 180 professores participaram no início do ano letivo numa ação de formação sobre "Estratégias para integrar a literacia do oceano na educação para a cidadania e no projeto de autonomia e flexibilidade curricular".

Até ao fim do ano o programa será alargado aos municípios de Cascais, Nazaré, Portalegre e Peniche, envolvendo no total mais de 15 mil alunos e perto de 900 professores. Mas a ideia é estendê-lo a todo o país. Os 488 professores do Ensino Básico de Cascais começam a receber formação ainda durante o mês de janeiro.

Ensinamentos do mar no Português, Matemática e Estudo do Meio

O programa "Educar para uma Geração Azul" foi desenhado "de modo a permitir trabalhar conteúdos de Português, Matemática e Estudo do Meio do 1.º ciclo do Ensino Básico", explica um comunicado da FOA e do Oceanário de Lisboa, bem como as áreas de competências do chamado "Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória", através dos ensinamentos do mar. Os oceanos são explicados aos alunos com atividades práticas e lúdico-pedagógicas, estimulando a realização de trabalhos de campo nas zonas costeiras.

E os professores, que serão os principais dinamizadores desta iniciativa, recebem o primeiro manual sobre o oceano em contexto escolar criado em Portugal, intitulado "Oceano, Educar para uma Geração Azul", que será utilizado em sala de aula.

O livro aborda oito temas fundamentais sobre o oceano que envolvem matérias como literatura, geografia, história, economia, ecologia, estratégia, direito, física e química, respondendo a diversas perguntas como, por exemplo, "Porque é especial o mar de Portugal?" ou "Quanto vale o oceano?".

A FOA, que gere o Oceanário de Lisboa e foi criada em 2017 pelo Grupo Jerónimo Martins, tem como objetivo "reaproximar Portugal do mar e ajudar o país a desenvolver uma geração azul e a posicionar-se como líder nos temas ligados ao oceano". A sua atividade desenvolve-se à volta de três eixos fundamentais: literacia, conservação e capacitação.