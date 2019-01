Governo devolve quartel ao Porto. Rui Moreira anuncia maior projeto de habitação de rendas controladas do país

Um século depois de ter sido cedido ao Ministério da Guerra, o Quartel de Monte Pedral foi, esta quinta-feira, oficialmente devolvido ao Porto por decisão do Conselho de Ministros, após um mês de negociações entre Rui Moreira e o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. O quartel devoluto há décadas, com uma área total de mais de 25 mil metros quadrados - “duas vezes a aérea da Avenida dos Aliados” - vai dar lugar um a um projeto de habitação para arrendamento a preços acessíveis “para jovens casais e classe média”.

O acordo titulado de histórico por Rui Moreira e fechado com o Governo em menos de um mês “sem custos para o município” irá albergar mais de 370 apartamentos de diferentes tipologias, uma zona destinada a comércio e a uma residência para estudantes de mais de 100 quartos, a construir no edifício centenário principal, na rua Serpa Pinto, cuja traça será mantida. Segundo o presidente da Câmara do Porto, o imóvel cedido ao Estado no início do século XX representa um valor patrimonial de 50 milhões de euros, tendo a sua devolução à autarquia sido acordada após a tomada de posse do novo ministro da Defesa, negociação que contou ainda com a colaboração da secretária de Estado da defesa, Ana Santos Pinto.

Embora ainda não esteja definido o modelo de financiamento e construção, Rui Moreira afirma que será o “maior projeto de habitação de rendas controladas do país”, ao permitir uma área de construção superior a 50 mil metros quadrados e atrair para o Porto mais mil habitantes. Sem se comprometer com datas, o autarca avança que brevemente será apresentado o concurso público, anunciando que a autarquia prepara outra grande intervenção do género na zona mais oriental da cidade.

A urbanização do território do Quartel irá obrigar a uma revisão simplificada do PDM, situação que Rui Moreira diz acreditar será consensual por parte da oposição, face à necessidade de densificação de habitação no Porto. O autarca compara esta prenda natalícia do Governo, ao admitir o direito histórico da cidade, como “um segundo acordo Porto”, numa alusão ao acordo assinado ainda com o anterior Governo, em 2015, e ratificado por António Costa, que encerrou um conjunto de processos, alguns judiciais, em que a Câmara do Porto e o Estado reivindicavam mutuamente indemnizações em terrenos como o do Aeroporto ou património da STCP.

O impasse foi desbloqueado a favor da Câmara do Porto, que recebeu ainda cerca de 50 milhões de euros e o direito a construir o Terminal Intermodal de Campanhã, adiado desde 2003. “Temos uma excelente relação de cooperação com o Governo, a quem somos agradecidos”, referiu Moreira.

O presidente do município afirmou ainda ter uma visão de cidade densificada semelhante à defendida no final do século XX, uma política que está a ser ponderada na revisão do PDM em curso por permitir mais habitação e custos mais baixos para os moradores. “A ideia é a de permitir aproveitar melhor o território mais central e permitir que as zonas adjacentes sejam espaço verde”.