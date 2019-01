Diretor da Torre dos Clérigos é candidato único à presidência do Turismo do Porto e Norte de Portugal

Luís Pedro Martins vai a votos sem concorrência no próximo dia 18, após desistência do ex-autarca de Miranda do Douro, Júlio Meirinhos, em nome da coesão de um setor vital para a região norte. sector. Aos 50 anos, o ex-assessor da Santa Casa da Misericórdia do Porto vai assumir o cargo deixado vago por Melchior Moreira, detido em outubro por corrupção

Em nome da coesão regional e da importância do sector do turismo para a economia da região norte, as duas candidaturas às eleições da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal chegaram a um acordo, ontem, e Luís Pedro Martins será o único candidato à presidência do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP). Aos 50 anos, o diretor executivo da Torre dos Clérigos vai ter por missão credibilizar a entidade pública responsável pela divulgação turística da região norte, abalada pela detenção por crimes de corrupção, em outubro, de Melchior Moreira e outras duas diretores do TPNP, num esquema de favorecimentos e alegado desvio de fundos públicos.

A candidatura de Luís Pedro Martins era até à fusão subscrita por 50 das 88 câmaras municipais associadas da Entidade Regional, tendo também garantido “o apoio de mais de 40 entidades privadas, locais, regionais e nacionais” que compõem a assembleia geral do TPNP. “A nossa candidatura foi subscrita por mais de 90 entidades, entre públicas e privadas, dos diversos distritos e dos diferentes quadrantes políticos”, destacou em comunicado o candidato único.

Entre as autarquias que já manifestaram o seu apoio a Luís Pedro Martins estão Braga, Viana do castelo e o Porto. Em reunião de executivo de terça-feira, Ricardo Valente, vereador da Câmara do porto com o pelouro da economia, defendeu que pela provas dadas como diretor do emblemático monumento da cidade era o candidato cujo perfil afigurava-se o “o mais acertado” para o cargo, tendo ainda em conta “o percurso académico e profissional, publicamente conhecidos”.

Luís Pedro Martins, de 50 anos, é licenciado em Design pela Escola Superior de Artes e Design e pós-graduado em Marketing pela Porto Business School. Foi membro do gabinete do ministro da Justiça Alberto Martins entre 2009 e 2011, consultor de uma agência de comunicação e ainda assessor da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

A lista mantém como candidato a vice-Presidente Inácio Ribeiro, ex-presidente da Câmara de Felgueiras, e, como vogal à Comissão Executiva, Vítor Paulo Pereira, autarca de Paredes de Coura. João Manuel Esteves, presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, é o candidato a líder da Mesa da Assembleia Geral e Ângelo Manuel. Para o Conselho de Marketing estão propostos a AETUR, Município de Macedo de Cavaleiros, Termas de Vizela, HT Douro, Invest Braga, Taipas Turitermas e Associação de Comerciantes do Porto.

Num futuro próximo, será criado um Conselho Consultivo, para o qual já estão convidadas diversas personalidades da região, contando Luís Pedro Martins com a disponibilidade de Júlio Meirinhos, ex-deputado do PS, para integrar este órgão. Do entendimento alcançado entre as duas candidaturas, e que contou com a participação de Eduardo Vítor Rodrigues, atual presidente da Mesa da Assembleia Geral da TPNP, resultou a concordância de cooptar para a comissão executiva, após o ato eleitoral, a AHRESP, uma das entidades privadas que integra a TPNP.

A eleição decorrerá no próximo dia 18 de janeiro, na sede da TPNP, em Viana do Castelo.