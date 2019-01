Albano Morais Pinto é o novo diretor do DCIAP

Albano Morais Pinto sucede a Amadeu Guerra no DCIAP. Exercia atualmente funções no Supremo Tribunal de Justiça, em acumulação com o cargo de auditor jurídico no ministério da Administração Interna e no ministério da Defesa Nacional e era também auditor jurídico nos Ministérios da Administração Interna e da Defesa Nacional

Albano Morais Pinto foi nomeado esta sexta-feira novo diretor do DCIAP, anunciou a Procuradoria-Geral da República (PGR) num comunicado enviado às redações. Segundo a nota enviada, a decisão foi tomada por “unanimidade” numa sessão plenária presidida pela Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Morais Pinto sucede assim a Amadeu Guerra, o qual fora nomeado para o cargo em 2013 e tomou posse na segunda-feira como procurador-geral distrital de Lisboa. Albano Morais Pinto exercia atualmente funções no Supremo Tribunal de Justiça e era também auditor jurídico nos Ministérios da Administração Interna e da Defesa Nacional. Em 2014, tinha sido promovido a procurador-geral adjunto e, antes disso, entre 2002 e 2004, exercera o cargo de diretor-adjunto da Polícia Judiciária, tendo à sua responsabilidade a Direção Central de Investigação da Corrupção e da Criminalidade Económica e Financeira.