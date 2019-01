Maia com novas zonas de estacionamento pago a partir de segunda-feira

A Câmara diz que as zonas de estacionamento de duração limitada estarão devidamente identificadas pela sinalização vertical visível e com os parquímetros em funcionamento, estando em causa a ampliação dos lugares de estacionamento pago em duas ruas do concelho e a criação em outras oito artérias

A Câmara da Maia anunciou esta quarta-feira que as partir de segunda-feira, dia 14, vão ser ampliadas e criadas mais zonas de estacionamento pago na cidade, uma medida já criticada pela CDU, que fala em "desrespeito" pelas deliberações da Assembleia Municipal.

Em nota publicada na sua página oficial da Internet, a autarquia liderada por António Silva Tiago, da coligação PSD/CDS-PP, avança que, "dos 622 lugares aprovados e homologados por deliberação da Assembleia Municipal da Maia de 17 de setembro, serão implementados 357".

A Câmara acrescenta que as zonas de estacionamento de duração limitada estarão devidamente identificadas pela sinalização vertical visível e com os parquímetros em funcionamento, estando em causa a ampliação dos lugares de estacionamento pago em duas ruas do concelho e a criação em outras oito artérias.

Assim, a partir de segunda-feira, o estacionamento passará a ter mais parquímetros na avenida António Santos Leite (até ao nº 351 - sentido descendente e ascendente), no total de 55 lugares, e na rua Augusto Simões (até ao nº 1078 - interceção com a rua de Argentat), no total de 20 lugares.

Com estacionamento pago ficarão a travessa Dr. Augusto Martins (34 lugares), as ruas Dom Júlio Tavares Rebimbas (12 lugares), Manuel Faro Sarmento (85 lugares) e Ângela Adelaide Calheiro C. Menezes (97 lugares), bem como a praça Almada Negreiros (oito lugares) e as ruas Argentat (11 lugares), Joaquim Oliveira Júnior (16 lugares) e Avelino Santos Leite (29 lugares).

Na mesma nota, a Câmara da Maia, no distrito do Porto, aponta que estão isentos do pagamento os veículos dos residentes, mediante o pedido de dístico e desde que cumpram alguns critérios, entre os quais o ser proprietário de veículo automóvel e não dispor de lugar de garagem.

"Poderá ser concedido dístico de residente às demais viaturas, mas com o limite de três dísticos por habitação, cabendo a apreciação ao Conselho de Administração [da empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia]", refere a autarquia.

Esta medida já foi contestada pela CDU/Maia, que, em comunicado, exigiu a suspensão imediata de quaisquer trabalhos e a anulação dos efeitos da instalação das máquinas e da delimitação de aparcamentos já concretizados.

Para a CDU, esta medida está a ser aplicada "à revelia de uma deliberação da Assembleia Municipal que criou uma Comissão de Acompanhamento", à qual compete, refere a coligação PCP/PEV, "aferir com rigor dos lugares de estacionamento a criar", "aferir do cronograma de implementação das zonas de estacionamento" e "garantir que os residentes destas zonas são atempadamente informados das alterações".

"Tal implementação [dos lugares de estacionamento pagos] foi iniciada sem que se tenha sequer realizado qualquer ato ou reunião [da Comissão de Acompanhamento]", lê-se na nota da CDU, em que exorta o presidente da mesa da Assembleia Municipal a ativar "com urgência" o funcionamento da referida comissão.

Confrontada com esta tomada de posição, a Câmara da Maia indicou à agência Lusa, por escrito, que a autarquia e a empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia estão "disponíveis para prestar toda a colaboração e cooperação institucional a todas as comissões de trabalho que a Assembleia Municipal entenda criar".

Quanto à medida em questão, a Câmara refere que resultou de "discussão política tida na Assembleia Municipal", considerando-a "essencial para disciplinar o estacionamento na cidade da Maia" e para "combater abusos que são praticados em determinadas zonas da cidade".

Já o presidente da Empresa Municipal de Estacionamento da Maia, Mário Nuno Neves, em declarações a um jornal local, garantiu que "não está a ser desrespeitada qualquer força política democrática, representada ou não, na Assembleia Municipal".

"Na questão do alargamento das zonas sujeitas a estacionamento pago, mediante implantação de parcómetros, a empresa limita-se a cumprir as deliberações da Câmara e Assembleia Municipal, órgãos que aprovaram quer as novas zonas quer o número de lugares de estacionamento que as mesmas integram", lê-se na resposta do também vereador da autarquia da Maia.