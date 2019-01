DIAP de Évora abre inquérito ao médico que recusou transportar doente

O DIAP de Évora decidiu abrir inquérito ao caso do médico suspeito de ter simulado uma doença para não acompanhar um doente no helicóptero do INEM, a 29 de outubro de 2017.

António Peças, médico cirurgião do Hospital de Évora, diz que “não há nenhuma prova” de irregularidades. O médico afirma desconhecer o processo que corre na Ordem dos Médicos e diz-se vítima de perseguição. António Peças foi afastado pelo INEM. No entanto, só dia 1 de fevereiro deixará de prestar serviço, porque é nessa altura que termina o contrato. O inquérito disciplinar durou quase um ano.