Avioneta que partiu de Tires despenhou-se no País Basco. Pelo menos uma pessoa morreu

Uma avioneta que partiu do aeródromo de Tires, em Cascais, despenhou-se na tarde desta quarta-feira junto do Monte Enrio, no País Basco, causando pelo menos um morto.

A notícia é avançada pelo site da Europa Press, que cita o Departamento de Segurança do País Basco. O alerta foi dado por volta das 13h50 (12h50 locais), depois de um habitante da localidade vizinha de Errezil ter entrado em contacto com as autoridades relatando ter ouvido uma explosão.

Depois, as autoridades constataram que se tinha perdido o contacto com uma pequena aeronave privada – modelo Piper – que se dirigia para o aeroporto de Hondarribia, refere o “El País”.

Por volta das 15h30 (14h30), a polícia basca conseguiu localizar o corpo de um dos tripulantes. Nesta altura, as autoridades estão à procura do segundo tripulante que foi dado como desaparecido, mas a operação está a ser dificultada pela forte neblina que encobre o local.

