Rui Moreira adia regulamento para evitar condenações perpétuas no acesso a habitação social

O presidente da Câmara do Porto adiou, em reunião de executivo, a votação do novo regulamento de Habitação Social, para simplificar o documento e tentar evitar a condenação perpétua de quem cometeu um crime à impossibilidade de obter casa municipal.

“Vamos ver se conseguimos ter um parecer fundamentado quanto a essa matéria, para avaliar qual o critério razoável no sentido de não ser um condenamento perpétuo [a impossibilidade de acesso a habitação social, por tempo indeterminado, a quem tenha sido condenado por “atos ilícitos”]. De facto, considero que não deve ser sentença para a vida”, afirmou o presidente Rui Moreira na reunião pública, depois das críticas do PS e da CDU sobre a ausência de delimitação temporal quanto a um dos artigos do novo regulamento.

Em causa estava o facto de o documento levado a votação prever, como condição de acesso a habitação social no Porto, a “inexistência de evidências comprovadas e fundamentadas de que algum dos elementos que integram o agregado candidato é ou foi autor da prática de atividades ilícitas que coloquem seriamente em causa a paz, a segurança, a harmonia ou a tranquilidade do parque habitacional”.

Apesar de não ter assento no executivo municipal do Porto, o Bloco de Esquerda denunciou há um mês ordens de despejos em vários bairros sociais da cidade devido a condenações em processos judiciais de um dos membros do agregado familiar. A deputada do Bloco de Esquerda Maria Manuel Rola defendeu na altura que a perda de casa “é uma pena extraordinária quer seja para o agregado familiar quer seja quem cometeu o ilícito”.

A Câmara do Porto avançou ao Expresso, no início de dezembro, a existência de seis processos de despejo com fundamento na utilização contrária à Lei (tráfico de droga), decididos após sentença judicial. Em todos os casos, os despejos “foram alvo de recurso a providência cautelar, tendo o processo sido ganho pela Câmara”, confirmou a assessoria da autarquia. Em curso, estava ainda outros dois processos de despejo, um por não utilização da habitação e um outro por ocupação abusiva.