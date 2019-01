Duarte Lima absolvido no caso da burla a Rosalina

O Tribunal Criminal de Lisboa absolveu Duarte Lima do crime de abuso de confiança de que era acusado no processo Rosalina Ribeiro. O Ministério Público tinha-o acusado de se ter apropriado indevidamente de cinco milhões de euros, mas durante o julgamento o mesmo MP acabou por pedir a sua absolvição. Na base deste volte-face esteve o depoimento de Armando Carvalho, afilhado da viúva de Tomé Feteira, que depois de ter dito na fase de investigação que a madrinha se queixara do advogado, durante o julgamento afirmou que Rosalina Ribeiro nunca se queixou de nada.

A sentença estava marcada para 28 de janeiro mas foi antecipada para segunda-feira, 7 de janeiro.

Duarte Lima não quis prestar declarações, mas em comunicado enviado ao Expresso diz que a sentença demonstra de maneira "inequívoca" que está inocente (clique aqui para ver o documento).

De acordo com a investigação da polícia brasileira, estes cinco milhões teriam sido o móbil para duarte Lima matar a tiro Rosalina Ribeiro.

Este sábado o Expresso já tinha noticiado que o MP português tinha pedido a absolvição do ex-líder parlamentar do PSD neste caso de abuso de confiança

Duarte Lima foi condenado a seis anos de prisão no caso Homeland e apesar de a defesa estar a preparar um último recurso, deverá estar prestes a ser preso.