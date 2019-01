Incêndio em edifício na Póvoa de Varzim provoca três feridos ligeiros

O comandante dos Bombeiros Voluntários explicou que as chamas deflagram no piso superior do edifício, onde funcionava uma pensão, e acabaram por afetar um restaurante no piso térreo e, também, a cobertura do edifício contíguo

O incêndio que deflagrou esta manhã num edifício da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, causou três feridos ligeiros, confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários locais. Segundo Francisco Nova, três pessoas foram transportadas para o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, devido inalação de fumos e hipotermia. O comandante explicou que as chamas deflagram no piso superior do edifício, onde funcionava uma pensão, e acabaram por afetar um restaurante no piso térreo e, também, a cobertura do edifício contíguo. Devido ao nível de destruição, doze pessoas que habitavam na pensão, que estava alugada à Segurança Social, vão ficar desalojadas, estando o serviço de Ação Social da Câmara Municipal a tentar encontrar soluções, disse à Lusa fonte da autarquia. O incêndio ocorreu na rua Paulo Barreto, que faz parte da Estrada Nacional 13, que liga o Porto a Viana do Castelo, e que permanecerá cortada no local durante as próximas horas, para que se possam efetuar os trabalhos de rescaldo. Estiveram envolvidos nas operações, desde o alerta para o fogo às 07:19, 30 operacionais, com o apoio 12 veículos.