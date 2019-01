Buscas por praticante de ‘bodyboard’ desaparecido na Costa da Caparica retomadas na terça-feira

Homem desapareceu no domingo na Costa da Caparica e as buscas envolverão os meios da Polícia Marítima e da capitania, tendo sido também pedido o apoio dos Bombeiros de Cacilhas

A Polícia Marítima vai retomar as buscas pelo praticante de 'bodyboard' que desapareceu no domingo na Costa da Caparica, distrito de Setúbal, disse esta segunda-feira à Lusa o capitão do porto de Lisboa, comandante Coelho Gil.

As buscas efetuadas durante o dia revelaram-se "infrutíferas", adiantou o responsável, acrescentando que as mesmas "serão retomadas" na terça-feira de manhã.

As buscas serão realizadas "na mesma área" onde o homem terá sido dado como desaparecido, quer por terra, quer junto à linha de costa, por água.

De acordo com o comandante, nas buscas estão envolvidos meios da Polícia Marítima e da capitania e foi também pedido apoio dos Bombeiros de Cacilhas.