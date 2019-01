Energias renováveis cortaram 30% das  emissões de CO2 em 2018  

Em março de 2018 a produção de energia renovável foi suficiente para satisfazer o consumo total de eletricidade em Portugal Continental, com especial contribuição das produções eólica e hídrica

As emissões de dióxido de carbono (CO2) associadas à produção de eletricidade tiveram um corte de seis milhões de toneladas em 2018 devido ao uso de energias renováveis, revela o balanço anual da organização ambientalista ZERO e da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).

As emissões passaram de 19,4 milhões de toneladas em 2017 - ano em que choveu pouco, prejudicando a produção hídrica - para 13,5 milhões em 2018, uma descida de cerca de 30%. "Esta redução representou cerca de 10% das emissões nacionais globais", adianta um comunicado conjunto das duas organizações.

Em termos médios, o ano passado "foi marcado por uma incorporação renovável no consumo elétrico de 55,1%", o que correspondeu a um aumento de 28% relativamente a 2017. O balanço recorda que em março de 2018 a produção de energia renovável "foi suficiente para satisfazer o consumo total de eletricidade em Portugal Continental, com especial contribuição das tecnologias eólica e hídrica".

A produtividade das grandes barragens mais do que duplicou o valor de 2017, representando 24,1% do consumo. E a tecnologia eólica foi responsável por 24,3% do consumo de eletricidade, "o que a tornou pela primeira vez a maior fonte de eletricidade em Portugal Continental".

Portugal poupou €1.268 milhões em importações

Graças a estes resultados, Portugal conseguiu poupar 1.268 milhões de euros em importações de combustíveis fósseis, estimam a ZERO e a APREN. Este valor foi calculado através dos preços de importação de carvão e de gás natural, bem como da produção anual de eletricidade com recurso a estes combustíveis. Ao mesmo tempo foi possível evitar a compra de licenças de emissão de CO2 no valor de 191 milhões de toneladas.

Mas não houve apenas boas notícias. Assim, a produção de energia fotovoltaica caíu 3,8%, o que representou apenas 1,6%do total da eletricidade consumida pelos portugueses, "quando deveria ser uma das vertentes mais importantes de crescimento da produção de eletricidade através de fontes renováveis, nomeadamente através da autoprodução, que não tem sido devidamente fomentada", criticam as duas organizações. Por outro lado registou-se um aumento de 2,5% no consumo de eletricidade, o que "é um reflexo da falta de medidas de eficiência energética".

António Sá da Costa, presidente da APREN, reconhece que "apesar de estarmos num bom caminho, o ano de 2018 veio reforçar a ideia de que há ainda muito por fazer no setor da eletriciade renovável, por forma a cumprir os objetivos definidos pelo Governo para atingir 80%de eletricidade renovável em 2030 e ser neutro em carbono com 100% de eletricidade renovável em 2050". Sá da Costa considera que as recentes orientações definidas pelo Governo, como a apresentação em Bruxelas no final de 2018 do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, "vão no sentido de fomentar a reativação do setor, que atravessou nos últimos anos um forte abrandamento".

Francisco Ferreira, presidente da ZERO, acrescenta que "Portugal tem de investir muito mais na eficiência energética e nas energias renováveis para ser neutro em carbono em 2050 e esse investimento tem de ser fortemente acelerado". O aproveitamento da energia solar "é crucial e é preciso informar, simplificar e ultrapassar os obstáculos que impedem termos muito mais edifícios com telhados preenchidos com painéis fotovoltaicos ou, no caso de grandes centrais solares, dando preferência a áreas sem outra utilização significativa".