Dois homens feridos na sequência de esfaqueamento na freguesia do Parque das Nações

Dois homens ficaram neste domingo feridos na sequência de um esfaqueamento na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP). De acordo com a PSP, "há dois feridos" do sexo masculino.

Apesar de não saber precisar qual a situação que terá motivado a agressão, a fonte indicou que "um suspeito já foi intercetado". Segundo a polícia, o incidente ocorreu "junto ao campo de futebol dos Olivais" e o alerta terá sido dado cerca das 21h.

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa indicou à agência Lusa que foi chamado à Praça José Queirós para limpeza da via.