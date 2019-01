Dizer adeus com estilo

A passagem de ano é o momento alto de consumo de vinhos espumantes. É a noite em que uma enorme fatia da produção mundial se esvai e é um fenómeno planetário. Ora é só fazer as contas: a zona francesa de Champagne comercializa cerca de 300 milhões de garrafas/ano, a região espanhola do Cava (Catalunha) anda por números idênticos e depois há que contar com italianos e os restantes países produtores. Um mar de vinho. Este é o tipo de bebida que, não tendo qualquer segredo ou mistério, se produz em qualquer lugar que tenha uvas aptas para o fazer, por isso a produção mundial atinge quantidades inimagináveis. Quem pode bebe champanhe, quem não pode, não quer ou tem outras alternativas mais acessíveis, bebe espumante. Não é novidade nenhuma que o champanhe é o modelo de vinho de celebração, copiado e adulado em todo o mundo mas, mesmo em Champagne, a qualidade varia muito, mas muito mesmo e um Champagne muito barato não augura nada de bom. Entre nós temos uma produção já com história para contar, uma vez que remonta a finais do século XIX o início da produção na zona da Bairrada, com castas (como Pinot Noir e Chardonnay) vindas precisamente da zona da Champagne. Muitos produtores optam por comercializar o espumante sem selo de Denominação de Origem (DO) — ostentam apenas um pequeno selo IVV no contrarrótulo — não sendo por isso possível saber ao certo as quantidades que circulam no mercado. Podemos apontar para cerca de sete milhões de garrafas a produção bairradina, sendo que apenas dois têm DO. Também na região de Távora-Varosa se produz muito, sobretudo com selo IVV (Raposeira) mas também com DO, a Murganheira e Cooperativa do Távora. Todo o país produz espumante e merecem especial destaque os do Douro (Vértice, Real Companhia Velha) e Vinho Verde, sobretudo na zona de Monção-Melgaço. Aqui o espumante funciona como complemento de portefólio, há muitas marcas mas todas têm produções minimalistas de apenas alguns milhares de garrafas. Embora os quantitativos da produção nacional sejam incertos, não andaremos muito longe da verdade se dissermos que se deverá aproximar agora dos 15 milhões de garrafas/ano. Em vez de abrir a garrafa apenas no momento da viragem da hora, pode regar toda a refeição do fim de ano com espumante, desde a receção aos convidados até ao final. Pelo perfil próprio da bebida, o que lhe vai mais a jeito são os mariscos e os peixes, sobretudo pouco cozinhados. Aos poucos vamos adotando o hábito francês de comer ostras que, nesta época do ano estão na melhor forma. A ligação ostras/champanhe é absolutamente clássica, o verdadeiro casamento perfeito. Mas não se fique por aí e as gambas, os lagostins, os bivalves ou um bom peixe ao sal, passando por um atum em sashimi, são alternativas mais que suficientes para saudar o ano novo.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6