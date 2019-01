Comida a mais tira até dois anos e meio de vida aos cães

Os cães com excesso de peso podem perder até dois anos e meio de vida. Esta é a conclusão de um estudo realizado pela Universidade de Liverpool e agora publicado no Journal of Veterinary Internal Medicine, uma revista de referência na área.

O estudo foi retrospetivo, isto é, examinou mais de 50 mil cães ao longo das duas últimas décadas. A conclusão, essa, parece fora de dúvida: diabetes, problemas cardíacos, problemas de articulações e de respiração, bem como certos tipos de cancro, são algumas consequências do hábito de dar comida extra aos cães - incluindo, muitas vezes, restos dos pratos e das sobremesas dos seus donos.

Segundo um dos autores do estudo explicou, "os donos muitas vezes não têm consciência de que o seu cão tem excesso de peso e poderão não saber o impacto que isso tem na saúde". Acrescentou que só um em cada cinco donos sabe exatamente quanta comida dá ao seu animal.

A perda média de tempo de vida foi diferente entre as 12 raças objeto do estudo, que são algumas das mais populares. Enquanto um pastor alemão perde uns cinco meses, para um Yorkshire Terrier podem ser dois anos e meio. Em qualquer dos casos, a recomendação é clara: por mais que eles implorem por mais comida, é conveniente que os donos resistam ao apelo, se não lhes quiserem fazer mal.