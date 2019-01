Carrinha anti-SUV

Há uns anos, uma carrinha com o design da Peugeot 508 SW seria um sucesso de vendas. Bastava juntar-lhe um económico motor diesel e a coisa estava garantida. Hoje, a tarefa já é mais difícil.

A BAGAGEIRA NÃO É TUDO

Um dos elementos fundamentais de uma carrinha é a bagageira. A do novo 508 SW tem 530 litros. Ou seja, perde 30 litros face à anterior geração. O design resultou num espaço para bagagem que perde para alguns dos principais concorrentes. A Peugeot pode argumentar que o acesso é bom. Mas o mais importante está no interior, com muito espaço a bordo. De resto, face à berlina, o 508 SW consegue uma cota habitacional melhor para os passageiros dos bancos de trás.

JUVENTUDE E MATURIDADE

Tal como com o 508 berlina, é em estrada que o SW se revela. A marca francesa procurou um bom equilíbrio entre conforto e prazer de condução. O alvo destas estratégias são as propostas idênticas das marcas alemãs. O 508 SW não consegue um comportamento dinâmico de uma carrinha Audi A4 nem tem o conforto de uma Mercedes Classe C. Mas está algures entre uma e outra, numa receita interessante que já se conhece do novo 508. Um bom comportamento em curva e um refinamento que passa por uma boa insonorização. A Peugeot acertou na fórmula.

AINDA O DIESEL

A oferta de motores ainda tem uma forte componente diesel. O motor turbodiesel blue hdi 1.5 está disponível com 130cv. Já o blue hdi 2.0 tem versões de 160cv e 180cv. Mas é nos gasolina que estão as ofertas mais atuais, com o bloco pure tech 1.6, disponível com 180cv ou 225cv. Em Portugal, as vendas ainda vão estar focadas nos motores a gasóleo, pelo menos no lançamento. O 508 SW vai ter uma versão híbrida plug-in. Chega no final do ano com uma autonomia elétrica de 50km, e um motor elétrico de 80 kW a ajudar um motor de combustão interna a gasolina. Pode representar uma solução interessante e uma boa alternativa às motorizações convencionais.

MUITA TECNOLOGIA A BORDO

A Peugeot escolheu o 508 para estrear muita tecnologia de segurança e ajuda à condução. E alguns detalhes ficaram guardados para o 508 SW. É o caso do sistema Night Vision, uma câmara de visão noturna que deteta seres vivos e mostra a imagem no ecrã digital à frente do condutor. Está integrado no pacote de ajudas à condução que é um sistema nível 2 de condução (semi) autónoma e que inclui também cruise control adaptativo com aviso de afastamento da faixa de rodagem.

A carrinha Peugeot 508 SW teve Cascais como cenário dos primeiros testes da imprensa internacional, numa operação que decorreu durante cerca de duas semanas. Este primeiro contacto serviu para perceber que mesmo apesar dos conceitos diferentes, a maior concorrência do 508 SW pode vir precisamente da berlina 508. A estética é discutível mas as linhas da carrinha são menos arrojadas. Uma coisa é certa, a Peugeot tem na mão dois bons produtos que representam um passo em frente. Nunca os automóveis dos irmãos Peugeot pareceram tão premium.

Em relação ao preço da carrinha, ainda não há números finais mas estima-se que se situem entre 2000 e 3000 euros acima das versões berlina. Se assim for, o preço inicial do Peugeot 508 SW 1.5 blue hdi 130cv Active vai rondar os 37.000 euros.

FICHA TÉCNICA PEUGEOT 508 SW BLUE HDI 1.5 130CV

Motor

1 499cc

131cv

300Nm 3 750 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades

Prestações

210km/h vel. máxima

9,9s 0-100km/h

Consumos

3,9/100km ciclo misto

103g CO2/km

Preço €N/D