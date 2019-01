Bebé raptada em roubo de carro já foi encontrada

Maria Tudorica, de 17 meses, esteve desaparecida durante três horas quando um ladrão roubou o carro onde estava sentada na cadeirinha para bebés. Estava sã e salva e foi deixada a menos de um quilómetro de casa, no Leste de Londres

O que era um negócio normal transformou-se no pior pesadelo de um pai. Um emigrante romeno encontrou-se com um potencial comprador para o Audi que tinha posto à venda quando o cliente fugiu com o carro.

O caso ganhou proporções nacionais e internacionais porque no lugar do passageiro estava a filha do vendedor, Maria Tudorica, de apenas 17 meses. A polícia inglesa difundiu a fotografia da bebé e neste domingo, por volta das 20h00 em Inglaterra, a bebé foi encontrada, sozinha, a menos de um quilómetro de casa.

Esteve desaparecida durante três horas e, nas várias entrevistas que deu, David assumiu estar a viver "o pior pesadelo de um pai". A bebé foi encontrada no meio da rua, sozinha, e estava ilesa. O carro já tinha sido encontrado pela polícia mas estava vazio, o que fez temer o pior. O ladrão/raptor involuntário não foi capturado.