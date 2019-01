Vítor Jorge “era frio, frio, frio”

"Uma colega minha fazia de vítima e ele pegou num pauzinho a fazer de faca e explicava: fiz assim, espetei assim. Estava a dizer como é que tinha matado a mulher e a filha e não tinha um pingo de emoção. Era frio, frio frio. Fiquei irritadíssimo com aquilo".

Diamantino Carvalho era um estagiário da Polícia Judiciária (PJ) de Leiria quando recebeu um telefonema do posto da GNR. "Era um tenente. Dizia que havia mortos por todo o lado, que tinhamos de ir lá". Em março de 1987 ainda não havia telemóveis, os computadores eram pouco mais do que máquinas de jogar e Diamantino ainda tentou apanhar um colega mais velho, que pudesse pegar no caso. "Telefonei, mas ainda não tinham chegado a casa ou já tinham saído e não tive outra hipótese senão a de ir ao local do crime com outro colega estagiário e um perito para preservarmos os vestígios".

Na madrugada de 3 de março de 1987, Vítor Jorge, contínuo num banco da Marinha Grande e fotógrafo de casamentos nas horas vagas, assassinou à facada a mulher e uma filha de 16 anos. Ainda tentou matar outra filha, de 14 anos, que conseguiu escapar e avisar a GNR. Antes de massacrar a família, Vítor Jorge já tinha matado cinco jovens na praia do Osso da Baleia, depois da festa de aniversário de uma das vítimas.

"Quando chegámos à praia estavam três corpos. Uma rapariga estava toda desfigurada. Tinha sido morta à paulada. Um rapazito foi morto a tiro e outra rapariga também foi baleada. Ao lado dela estava um papel escrito: Leonor foste tu que quiseste isto", conta o inspetor da PJ, que entretanto se reformou depois de uma carreira de trinta anos na polícia.

Foi o primeiro homicídio que teve de investigar e ainda hoje não consegue perceber o que levou Vítor Jorge, que segundo o Correio da Manhã foi encontrado morto na casa onde morava em França, a esta explosão homicida. "Investiguei centenas de homicídios e ainda hoje, trinta e dois anos depois, não consigo perceber o que o levou a fazer aquilo. Ele conhecia a Leonor, mas não tinha uma relação física com ela. Não foi um acesso de loucura, porque os crimes foram premeditados, Talvez fosse por causa do fundamentalismo religioso. Ele deixou escrito que tinha matado a mulher porque ela não era virgem quando se casaram e queria matar as filhas para que não fossem pasto dos prazeres do mundo, palavras dele".

Os corpos das outras duas vítimas seriam devolvidos pelo mar dias depois do macabro achado, já Vítor Jorge tinha sido encontrado, inanimado, numa casa da família a poucos quilómetros do local do crime. A última rapariga a ser encontrada deu à costa no dia em que Vítor Jorge fazia a reconstituição do crime na praia do Osso da Baleia. "Aquilo não foi propriamente uma investigação difícil. Havia vestígios por todo o lado, a GNR já andava à procura dele por causa da morte da mulher e da filha e só não tinha feito a ligação aos crimes do Osso da Baleia", conta Diamantino.

As armas do crime e vários escritos com as explicações para o que tinha acontecido foram encontradas no carro do suspeito, uma Renault 4 L branca que se tornou famosa na altura. De acordo com o Observador, que fez uma reconstituição do que aconteceu nos trinta anos do crime, houve jornais que aumentaram as tiragens por causa do crime e o sindicato dos bancários chegou a indignar-se por ver o nome da profissão arrastada para um crime tão chocante. Só ninguém sabe quem deu a Vítor Jorge a alcunha que lhe sobreviveu: o 'mata-sete'.

"Na verdade, nunca cheguei a falar com ele. Só o meu colega é que lhe perguntou o que tinha feito aos corpos que faltavam e ele disse que os tinha deitado ao mar. Depois, o caso teve de passar para um colega mais experiente. Mas nós fizemos 90 por cento da investigação", reclama Diamantino Carvalho.

Vítor Jorge matou três raparigas e dois rapazes com idades entre os 17 e os 24 anos. Só conhecia Leonor, com quem dizia ter uma relação, o que nunca foi confirmado e é desmentido pelo inspetor que investigou o caso. Matou-os a tiro de pistola e caçadeira. Uma das raparigas conseguiu fugir, mas Vítor Jorge foi no seu encalço e matou-a com um pau que deixou no areal. Depois foi para casa, disse à mulher que tinha atropelado um homem, levou-a para a rua e matou-a à facada, pelas costas. Fez o mesmo com a filha de 16 anos, mas não conseguiu matar a filha de 14. Poupou o filho mais novo "para perpetuar a semente do mal".

Foi condenado à então pena máxima de vinte anos e cumpriu 14. Saiu por bom comportamento. Tentou o suicídio várias vezes e ainda são desconhecidas as razões da sua morte. "Foi o caso mais estranho que investiguei", admite Diamantino Carvalho.