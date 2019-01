Lisboa & Porto: nunca tiveram tanto dinheiro para investir (e para gastar)

Animados pela febre imobiliária e pelo Turismo, as câmaras de Lisboa e Porto têm os maiores orçamentos de sempre e prometem também os maiores investimentos de sempre.

Em Lisboa, as priorioridades são a habitação, a mobilidade e a higiene urbana. Já no Porto, Rui Moreira garante a reabertura do Pavilhão Rosa Mota. As respetivas oposições criticam as políticas escolhidas.