Homem morreu colhido por comboio no Barreiro

Um homem morreu neste sábado na sequência de um atropelamento ferroviário, no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS disse à agência Lusa que um atropelamento ferroviário ocorrido na Linha do Alentejo resultou numa "vítima mortal", entre as localidades do Barreiro e Lavradio. De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 14h26, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros, o INEM, a PSP e a empresa Infraestruturas de Portugal (IP), num total de 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

A linha esteve interrompida até às 15h34, tendo sido depois restabelecida a circulação de comboios, informou o CDOS.