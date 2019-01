Escolas portuguesas gastam milhares de euros em doces

Dezenas de escolas públicas portuguesas não cumprem, de acordo com o Conselho Nacional da Saúde, a proporção entre produtos a promover e a evitar.

Segundo o “Diário de Notícias”, só no último mês foram publicados mais de 30 contratos no portal da contratação pública Base para a adquirir produtos a evitar nos agrupamentos escolares, com gastos superiores a 300 mil euros. Entre eles os chocolates, as bolachas, os sumos e o leite achocolatado são predominantes.

O mesmo jornal relembra que a Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral da Educação têm, desde há seis anos, orientações para uma alimentação saudável e equilibrada nas escolas, com listas de produtos a promover, a limitar e a não disponibilizar.

Laticínios, fruta, hortícolas, pão, água e sumos de fruta naturais são alguns dos alimentos recomendados. Já os bolos, manteiga, marmelada, chocolates e bolachas, entre outros, devem ser limitados e, relativamente aos salgados, charcutaria, molhos, guloseimas, refrigerantes e semelhantes, a recomendação é para que não sejam disponibilizados.

Mas estas são apenas orientações e não uma lei, ao contrário do que se verifica no Serviço Nacional de Saúde que está proibido de vender alguns salgados, bolos, snacks, doces e refrigerantes.