De Lisboa ao Polo Norte em papel

Os maços de papel atados com cordel e as caixas de cartão amarelecido alinham-se aos milhares nas prateleiras. O ar é tão frio quanto intenso é o cheiro a papel velho. São 26 quilómetros de prateleiras arrumadas em três mil metros quadrados de uma antiga fábrica de congelados em São João da Talha, arrendada por 190 mil euros anuais. É o maior arquivo judicial no país, criado há 20 anos para aliviar a falta de espaço nos tribunais. E continua a receber mais de 100 maços de papel por mês — só de processos da comarca de Lisboa.

As prateleiras de todos os tribunais e arquivos judiciais do país somam 336 quilómetros. E juntam-se aos mais de 2300 quilómetros de arquivos do Estado, incluindo ministérios, escolas e universidades, Forças Armadas, autarquias e empresas públicas, com um custo de manutenção que ronda os 65 milhões de euros anuais, segundo o inquérito da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), publicado em 2014.