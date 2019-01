Temos muitos ou poucos polícias? Temos mais do que a média europeia

Em Portugal há 451 polícias por 100 mil habitantes, o suficiente para ficar em oitavo lugar no ranking europeu e bem acima da média da União Europeia, que está nos 318 agentes por 100 mil habitantes, mostra um estudo do Eurostat, divulgado esta sexta-feira.

Na Europa, os primeiros lugares deste ranking vão para Chipre (573 polícias), Malta (505) e Grécia (492). Espanha fica em 12.º lugar, com 361 polícias, França é 16.ª ((326) e a Alemanha, o motor económico da Europa, aparece aqui na 21.ª posição (297).

Os números hoje divulgados referem-se a 2016 e indicam que a UE, juntando todos os seus membros, tem 1,6 milhões de polícias, menos 3,4% do que em 2009. Ou, de outra forma, como sublinha o Eurostat, a Europa tem um polícia por cada grupo de 314 pessoas.

Mostram, também, que há "grandes diferenças" entre países, com 483 agentes (mais do que o total por 100 mil habitantes de Portugal) a separarem o Chipre, no primeiro lugar deste ranking (573 agentes) e Hungria (90).

As estatísticas europeias revelam, ainda, que o número de mulheres polícia está a aumentar. Eram 16,7% dos efetivos em 2008 e passaram a ter uma quota de 21,1% em 2016.