Relação do Porto já remeteu condenação definitiva de Armando Vara para Aveiro

Parte do processo Face Oculta relativa a antigo ministro chegou esta manhã às mãos da juíza da primeira instância em Aveiro que terá agora de dar seguimento à sua condução para a cadeia

Chegou esta manhã à seção do tribunal judicial da Comarca de Aveiro responsável pelo processo Face Oculta a parte relativa à condenação definitiva de Armando Vara. Caberá agora à juíza Marta de Carvalho, a magistrada dessa seção titular do processo, iniciar os procedimentos para que seja dada ordem de condução à cadeia do antigo ministro socialista.

Segundo Paulo Brandão, juiz-presidente da Comarca de Aveiro, “o traslado relativo ao arguido Armando Vara foi transferido esta manhã da seção central do tribunal para a seção específica, sendo que já tinha sido enviado pelo Tribunal da Relação do Porto a 27 de dezembro”. O magistrado tinha informado o Expresso esta quinta-feira de que a parte do processo relativa a Armando Vara ainda se encontrava no Porto e que estaria dependente de uma decisão dos juízes da Relação sobre um requerimento apresentado por um outro arguido, Domingos Paiva Nunes, mas admite que se tratou de uma informação errada — ou, pelo menos, incompleta. “Houve aqui um lapso de informação e assumo que a culpa foi minha, porque afinal um motorista da Relação do Porto veio a Aveiro entregar pessoalmente esse traslado relativo a Armando Vara a 27 de dezembro, só que como ficou retido na seção central e eu estava em contacto apenas com a seção específica que lida com o processo Face Oculta, não fui informado sobre isso.”

Quando contactado ontem pelo Expresso, o Tribunal da Relação do Porto pediu que o pedido de informações fosse remetido por email, mas até ao momento ainda não houve resposta a essa solicitação. Depois de o Expresso Diário ter publicado uma notícia no final de quinta-feira a informar que a situação de Armando Vara estava bloqueada na Relação, o traslado relativo ao arguido acabou por ser transferido internamente na Comarca de Aveiro para a seção onde trabalha a juíza responsável pela tramitação do processo.